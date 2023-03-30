Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Он рассказал, что сейчас единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей положена мобилизованным, а для заключивших контракт и попавших в добровольческие отряды такой помощи нет. Депутат привел в пример другие регионы, где выплата распространяется на всех участников.
«Все граждане, вставшие на защиту Родины, а тем более те, кто пошел добровольно на службу, должны получать выплаты от своего региона. Предложил губернатору ввести меры соцподдержки этой категории граждан в виде выплаты в размере 150 тысяч рублей», — написал парламентарий.
Ранее Голубев учредил комиссию для поддержки участников СВО и их семей в Ростовской области.