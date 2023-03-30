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Губернатору Голубеву предложили платить 150 тыс донским добровольцам за участие в СВО

30 марта 2023, 08:42
Фото: 1MI
Губернатору Голубеву предложили платить 150 тыс донским добровольцам за участие в СВО
Губернатору Ростовской области Василию Голубеву предложили назначить дополнительную выплаты добровольцам, участвующим в СВО, написал в Telegram-канале депутат Евгений Федяев.

Он рассказал, что сейчас единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей положена мобилизованным, а для заключивших контракт и попавших в добровольческие отряды такой помощи нет. Депутат привел в пример другие регионы, где выплата распространяется на всех участников.

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«Все граждане, вставшие на защиту Родины, а тем более те, кто пошел добровольно на службу, должны получать выплаты от своего региона. Предложил губернатору ввести меры соцподдержки этой категории граждан в виде выплаты в размере 150 тысяч рублей», — написал парламентарий.

Ранее Голубев учредил комиссию для поддержки участников СВО и их семей в Ростовской области.

#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#СВО
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