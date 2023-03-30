Он рассказал, что сейчас единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей положена мобилизованным, а для заключивших контракт и попавших в добровольческие отряды такой помощи нет. Депутат привел в пример другие регионы, где выплата распространяется на всех участников.