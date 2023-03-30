Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Эминов занимался миссионерской деятельностью с нарушениями действующего законодательства.
После проведенных предупредительно-профилактических мероприятий в молельном доме изъяли религиозную литературу стамбульского печатного издания на турецком языке, не имеющую маркировку религиозной организации. Имам использовал ее в своей работе.
Его признали виновным в совершении административного правонарушения, ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу.
Ранее донской митрополит Меркурий призвал священников любить людей.