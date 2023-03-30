rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Имама оштрафовали в Ростовской области за странные религиозные книги без маркировки

30 марта 2023, 11:22
Фото: mostafa-meraji/unsplash
Имама оштрафовали в Ростовской области за религиозную литературу без маркировки
В Ростовской области привлекли к ответственности имама Местной религиозной организации мусульман Волгодонска Ибраима Эминова за нарушения, сообщили в УФСБ по региону.

Эминов занимался миссионерской деятельностью с нарушениями действующего законодательства.

После проведенных предупредительно-профилактических мероприятий в молельном доме изъяли религиозную литературу стамбульского печатного издания на турецком языке, не имеющую маркировку религиозной организации. Имам использовал ее в своей работе.

Церковь отсудила 1 млн рублей у «кинувшего» ее ростовского бизнесмена
Узнать подробнее

Его признали виновным в совершении административного правонарушения, ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее донской митрополит Меркурий призвал священников любить людей.

Читайте также:
Мать 14-летнего блогера-живодера наказали в Ростовской областиБизнесмена из Новочеркасска наказали за размещенный на улице флаг УкраиныШколу в Ростове наказали за платные патриотические уроки
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
Подпишитесь
Эксперт Нечушкин рассказал, когда ростовчане привыкнут к еде с плесенью
Сегодня, 09:54
Что с пациентом - неизвестно: скорая в Ростове не смогла доехать на вызов из-за грязи
Сегодня, 09:28
Авиазавод из Таганрога могут признать банкротом
Сегодня, 08:40
Сорвавший с елки новогодние шары житель Ростовской области нажил себе проблем
Сегодня, 07:00
Призывников из Ростовской области не направят служить в новые регионы России
Сегодня, 09:28
Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону
28 марта 07:22