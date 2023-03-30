rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Из-за нарушений с перевозчика восьми маршрутов в Ростове взыскали 250 тысяч рублей

30 марта 2023, 07:55
Фото: Ольга Митрофаненко / Яндекс.Карты
Из-за жалоб горожан и нарушений перевозчика в Ростове оштрафовали на 250 тысяч рублей
В Ростове перевозчик «Янтарь 1» оштрафован на 250 тысяч рублей за многочисленные нарушения, сообщили в Арбитражном суде.

Департамент транспорта Ростова подал в суд на пассажирского перевозчика ООО «Янтарь 1». Муниципальный контракт между властями и АТП был заключен в 2018 году. «Янтарь 1» обслуживает маршруты №65, 65а, 67, 83, 25, 29, 74, 10. Однако чиновники оказались недовольными исполнением некоторых пунктов контракта перевозчиком.

В частности, проверки показали, что «Янтарь 1» выпускает на линию недостаточное количество автобусов, сами транспортные средства не всегда оборудованы системами кондиционирования. Также в ряде автобусов нашли технические неисправности. Зафиксирован и факт пропуска водителям некоторых остановок на маршруте. Помимо этого, власти приложили к иску многочисленные жалобы пассажиров.

Общественный транспорт в Ростовской области: как и почему он дорожает
Узнать подробнее

Департамент транспорта несколько раз направлял претензии к перевозчику с требованием устранить нарушения и выплатить неустойку. Однако в досудебном порядке «Янтарь 1» решить проблему не захотел.

Чиновники требовали в иске взыскать с АТП 998 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск частично и обязал «Янтарь 1» выплатить властям 249,5 тысячи рублей неустойки и 22 тысячи рублей госпошлины.

Ранее иностранным компаниям запретили получать субсидии за пассажироперевозки в Ростове.

Читайте также:
Единую форму введут для водителей общественного транспорта в РостовеЖители Ростовской области могут отслеживать все поездки в общественном транспортеВ Ростове может стать на 67 единиц общественного транспорта больше
#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Алина Заярная
Подпишитесь
Эксперт Нечушкин рассказал, когда ростовчане привыкнут к еде с плесенью
Сегодня, 09:54
Что с пациентом - неизвестно: скорая в Ростове не смогла доехать на вызов из-за грязи
Сегодня, 09:28
Авиазавод из Таганрога могут признать банкротом
Сегодня, 08:40
Сорвавший с елки новогодние шары житель Ростовской области нажил себе проблем
Сегодня, 07:00
Призывников из Ростовской области не направят служить в новые регионы России
Сегодня, 09:28
Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону
28 марта 07:22