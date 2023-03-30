В частности, проверки показали, что «Янтарь 1» выпускает на линию недостаточное количество автобусов, сами транспортные средства не всегда оборудованы системами кондиционирования. Также в ряде автобусов нашли технические неисправности. Зафиксирован и факт пропуска водителям некоторых остановок на маршруте. Помимо этого, власти приложили к иску многочисленные жалобы пассажиров.