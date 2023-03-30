Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
Департамент транспорта Ростова подал в суд на пассажирского перевозчика ООО «Янтарь 1». Муниципальный контракт между властями и АТП был заключен в 2018 году. «Янтарь 1» обслуживает маршруты №65, 65а, 67, 83, 25, 29, 74, 10. Однако чиновники оказались недовольными исполнением некоторых пунктов контракта перевозчиком.
В частности, проверки показали, что «Янтарь 1» выпускает на линию недостаточное количество автобусов, сами транспортные средства не всегда оборудованы системами кондиционирования. Также в ряде автобусов нашли технические неисправности. Зафиксирован и факт пропуска водителям некоторых остановок на маршруте. Помимо этого, власти приложили к иску многочисленные жалобы пассажиров.
Департамент транспорта несколько раз направлял претензии к перевозчику с требованием устранить нарушения и выплатить неустойку. Однако в досудебном порядке «Янтарь 1» решить проблему не захотел.
Чиновники требовали в иске взыскать с АТП 998 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск частично и обязал «Янтарь 1» выплатить властям 249,5 тысячи рублей неустойки и 22 тысячи рублей госпошлины.
Ранее иностранным компаниям запретили получать субсидии за пассажироперевозки в Ростове.