Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Утро 30 марта в Ростове началось с мокрого снега. Вместо сугробов на дорогах города образуются огромные лужи и потоки воды. Ситуацию ухудшает утренний час-пик. На этом фоне цены на такси в городе подскочили в три раза.
Чтобы проехать на машине в пределах одного района Ростова, нужно отдать не менее 400 рублей. Доехать до центра на такси стоит около 500 рублей. Добраться с одного конца города на другой, например, с Западного на Сельмаш, обойдется не дешевле 600 рублей. Жителям Батайска поездка в Ростов обойдется также в районе 650 рублей.
Напомним, непогода задержится в Ростове до начала выходных. В четверг и пятницу в городе будут идти обильные снегопады, а температура воздуха опустится до нуля градусов. С понедельника весна снова вернётся в Ростов, столбики термометров поднимутся до +14 градусов.