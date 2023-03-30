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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Из-за снегопада цены на такси в Ростове подскочили в три раза

30 марта 2023, 06:34
Фото: 1MI
Из-за снегопада цены на такси в Ростове подскочили в три раза
Из-за мокрого снега цены на такси в Ростове увеличились, как минимум, втрое, сообщает сервис «Яндекс. Такси».

Утро 30 марта в Ростове началось с мокрого снега. Вместо сугробов на дорогах города образуются огромные лужи и потоки воды. Ситуацию ухудшает утренний час-пик. На этом фоне цены на такси в городе подскочили в три раза.

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Чтобы проехать на машине в пределах одного района Ростова, нужно отдать не менее 400 рублей. Доехать до центра на такси стоит около 500 рублей. Добраться с одного конца города на другой, например, с Западного на Сельмаш, обойдется не дешевле 600 рублей. Жителям Батайска поездка в Ростов обойдется также в районе 650 рублей.

Напомним, непогода задержится в Ростове до начала выходных. В четверг и пятницу в городе будут идти обильные снегопады, а температура воздуха опустится до нуля градусов. С понедельника весна снова вернётся в Ростов, столбики термометров поднимутся до +14 градусов.

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