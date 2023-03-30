Чтобы проехать на машине в пределах одного района Ростова, нужно отдать не менее 400 рублей. Доехать до центра на такси стоит около 500 рублей. Добраться с одного конца города на другой, например, с Западного на Сельмаш, обойдется не дешевле 600 рублей. Жителям Батайска поездка в Ростов обойдется также в районе 650 рублей.