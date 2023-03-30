Компания из Воронежа проведет капремонт поликлиники №7 в Ростове за 135,5 млн рублей

Напомним, в начале марта стало известно, что городская поликлиника №7 в Ростове начала поиски подрядчика, который проведет капремонт здания, а вместе с ним работы по озеленению, замене лифтов, а также замене систем ресурсоснабжения и вентиляции. Максимальная стоимость контракта составляла 135 588 075 рублей, и в тендере победила воронежская компания, не уступившая в цене ни рубля. Она должна будет закончить работы в срок до 25 марта 2025 года.