Компания из Воронежа проведет капремонт поликлиники №7 в Ростове за 135,5 млн рублей

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
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Updated Сегодня, 12:01
Напомним, в начале марта стало известно, что городская поликлиника №7 в Ростове начала поиски подрядчика, который проведет капремонт здания, а вместе с ним работы по озеленению, замене лифтов, а также замене систем ресурсоснабжения и вентиляции. Максимальная стоимость контракта составляла 135 588 075 рублей, и в тендере победила воронежская компания, не уступившая в цене ни рубля. Она должна будет закончить работы в срок до 25 марта 2025 года.
Согласно данным системы «СПАРК-interfax», победитель аукциона ООО «КОМПАНИЯ ЮГ» существует на рынке 11 лет, ее основной сферой деятельности являются штукатурные работы, а в ее штате числятся всего два человека. Выручка от продажи услуг в прошлом году составила 94,2 миллиона рублей, кроме того, у компании есть серьезная исковая нагрузка в размере двух миллионов рублей.
Система дополнительно указала, что компания подала в ФНС недостоверные сведения о месте своего расположения. Сообщается, что бенефициаром предприятия является бизнесмен Сергей Воротынцев, предыдущие восемь компаний, в которых он также был совладельцем и директором, были закрыты по решению ФНС.