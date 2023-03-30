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Легковушка вылетела в кювет и спровоцировала пробку на выезде из Ростова 30 марта

30 марта 2023, 10:20
Фото: Вести.Дон
Легковушка вылетела в кювет и спровоцировала пробку на выезде из Ростова 30 марта
Дорожная авария спровоцировало огромную пробку на выезде из Ростова, сообщают «Яндекс. Карты».

Дорожная авария произошла на выезде из Ростова рядом с Аксайским мостом. Сейчас длина затора превышает два километра. Автомобилисты сообщают, что на трассе столкнулись два легковых автомобиля. Один из них от удара вылетел в кювет. На месте уже работают инспекторы ДПС.

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Фото: Вести.Дон

Официальных подробностей о происшествии от ГИБДД пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее пожилые супруги погибли в ДТП на трассе под Таганрогом из-за автохама. Еще двое человек госпитализированы.

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