Дорожная авария произошла на выезде из Ростова рядом с Аксайским мостом. Сейчас длина затора превышает два километра. Автомобилисты сообщают, что на трассе столкнулись два легковых автомобиля. Один из них от удара вылетел в кювет. На месте уже работают инспекторы ДПС.