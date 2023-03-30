Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Дорожная авария произошла на выезде из Ростова рядом с Аксайским мостом. Сейчас длина затора превышает два километра. Автомобилисты сообщают, что на трассе столкнулись два легковых автомобиля. Один из них от удара вылетел в кювет. На месте уже работают инспекторы ДПС.
Официальных подробностей о происшествии от ГИБДД пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее пожилые супруги погибли в ДТП на трассе под Таганрогом из-за автохама. Еще двое человек госпитализированы.