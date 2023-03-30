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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Машины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской области

30 марта 2023, 14:56
Фото: ТГ канал Подслушано в Каменске
Машины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской области
В Ростовской области с заснеженных дорог в четверг, 30 марта, начали вылетать в кювет автомобили, сообщили очевидцы в Telegram.

В регионе усилился ветер и начался снегопад, что отрицательно сказалось на транспортной ситуации. В районе Каменска-Шахтинского дороги оказались засыпаны снегом с грязью , а это в свою очередь привело к заторам.

Некоторые водители не смогли справиться с управлением и вылетели за пределы дороги. Теперь они ищут спецтехнику, чтобы вытащить машины на дорогу.

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Машины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской области
Видео: ТГ канал Подслушано в Каменске

Кроме того, из-за сильного ветра в области начался настоящий деревопад, но о пострадавших информации не поступало.

Ранее военкор Сапоньков обозвал «смертниками» водителей на М-4 «Дон» в Ростовской области. Расширенный материал читайте по ссылке.

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