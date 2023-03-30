Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В регионе усилился ветер и начался снегопад, что отрицательно сказалось на транспортной ситуации. В районе Каменска-Шахтинского дороги оказались засыпаны снегом с грязью , а это в свою очередь привело к заторам.
Некоторые водители не смогли справиться с управлением и вылетели за пределы дороги. Теперь они ищут спецтехнику, чтобы вытащить машины на дорогу.
Кроме того, из-за сильного ветра в области начался настоящий деревопад, но о пострадавших информации не поступало.
Ранее военкор Сапоньков обозвал «смертниками» водителей на М-4 «Дон» в Ростовской области. Расширенный материал читайте по ссылке.