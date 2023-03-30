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Updated Сегодня, 17:21

Мощный снегопад в Ростовской области может привести к неурожаю абрикоса

30 марта 2023, 17:19
Фото: 1MI
Мощный снегопад в Ростовской области может привести к неурожаю абрикоса
В Ростовской области мощный снегопад 30 марта способен стать причиной неурожая абрикоса, о возможных последствия непогоды рассказал старший научный сотрудник Ботанического сада Академии биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского Борис Козловский.

Напомним, недавно климатолог Александр Иошпа рассказал, что снегопад, обрушившийся на регион 30 марта, можно считать одним из самых поздних за последние 27 лет. В течение дня он стал не только причиной многочисленных обрушений деревьев и пробок, но также стал потенциальной угрозой для абрикосовых деревьев Ростовской области.

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Эксперт Борис Козловский сообщил, что в этом году абрикосовые деревья начали цвести раньше обычного, хотя в годы без аномально теплых температур цветение приходится на период с 10 по 20 апреля.

«Сейчас в регион вернулись низкие температуры. Бояться вымерзания бутонов стоит в случае, если ночью ударит мороз. Эффект отрицательных температур в этом случае дополнительно усилится за счет обледенения побегов», — рассказал специалист, добавив, что без ночных заморозков могут пострадать только отдельные растения с распустившимися бутонами.

В настоящий момент самый серьезный вред плодовых деревьям заключается в опадении цветов и отсутствии насекомых-опылителей. Козловский надеется, что похолодание не дойдет до минусовых температур, что позволит сохранить урожай даже в случае незначительных повреждений некоторых деревьев снегом и ветром.

Ранее аграрий рассказал, как снегопад способен повлиять на урожай 2023 года.

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