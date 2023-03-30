Мощный снегопад в Ростовской области может привести к неурожаю абрикоса

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Напомним, недавно климатолог Александр Иошпа рассказал, что снегопад, обрушившийся на регион 30 марта, можно считать одним из самых поздних за последние 27 лет. В течение дня он стал не только причиной многочисленных обрушений деревьев и пробок, но также стал потенциальной угрозой для абрикосовых деревьев Ростовской области.
Эксперт Борис Козловский сообщил, что в этом году абрикосовые деревья начали цвести раньше обычного, хотя в годы без аномально теплых температур цветение приходится на период с 10 по 20 апреля.
«Сейчас в регион вернулись низкие температуры. Бояться вымерзания бутонов стоит в случае, если ночью ударит мороз. Эффект отрицательных температур в этом случае дополнительно усилится за счет обледенения побегов», — рассказал специалист, добавив, что без ночных заморозков могут пострадать только отдельные растения с распустившимися бутонами.
В настоящий момент самый серьезный вред плодовых деревьям заключается в опадении цветов и отсутствии насекомых-опылителей. Козловский надеется, что похолодание не дойдет до минусовых температур, что позволит сохранить урожай даже в случае незначительных повреждений некоторых деревьев снегом и ветром.
Ранее аграрий рассказал, как снегопад способен повлиять на урожай 2023 года.