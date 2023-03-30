Мощный снегопад в Ростовской области может привести к неурожаю абрикоса

Напомним, недавно климатолог Александр Иошпа рассказал, что снегопад, обрушившийся на регион 30 марта, можно считать одним из самых поздних за последние 27 лет. В течение дня он стал не только причиной многочисленных обрушений деревьев и пробок, но также стал потенциальной угрозой для абрикосовых деревьев Ростовской области.