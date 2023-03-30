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Мужчина заживо сгорел в Таганроге днем 29 марта

30 марта 2023, 08:45
Фото: МЧС по Ростовской области
Мужчина заживо сгорел в Таганроге днем 29 марта
В Таганроге пожар в доме унес жизнь пожилого мужчины, сообщили в УМЧС по региону.

В результате пожара в доме на улице Пальмиро Тольятти погиб 73-летний мужчина. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. 

К моменту прибытия пожарных, площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В процессе тушения было задействовали 3 единицы техники и 9 человек личного состава. 

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По информации управления, 35 жильцов дома были эвакуированы. Само возгорание произошло днем 29 марта.

В региональном ГУ МЧС России уточнили, что мужчина сгорел.

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