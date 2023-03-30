Мужчина заживо сгорел в Таганроге днем 29 марта

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
В результате пожара в доме на улице Пальмиро Тольятти погиб 73-летний мужчина. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
К моменту прибытия пожарных, площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В процессе тушения было задействовали 3 единицы техники и 9 человек личного состава.
По информации управления, 35 жильцов дома были эвакуированы. Само возгорание произошло днем 29 марта.
В региональном ГУ МЧС России уточнили, что мужчина сгорел.
Ранее на месте ночного пожара в квартире в Азове нашли два трупа. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.