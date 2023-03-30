rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Несколько аварий парализовали движение на М-4 «Дон» в Ростовской области 30 марта

30 марта 2023, 13:37
Фото: 1MI
Несколько аварий парализовали движение на М-4 «Дон» в Ростовской области 30 марта
В Ростовской области сильно затруднено движение автомобилей на трассе М-4 «Дон» в районе Шахт, следует из данных онлайн-карт.

Пробки начинаются в районе Горненского заказника и продолжаются до поворота на хутор Масаловка. Но затор здесь не один сплошной на несколько километров, а небольшими отрезками, что в целом создает транспортные проблемы на этом участке.

На карте указано, что на трассе произошли как минимум четыре автоаварии. В результате заторы есть в обе стороны.

Водителей в Ростовской области предупредили о непогоде 30 марта
Узнать подробнее

Добавим, что в находящихся рядом Ростове и Шахтах дороги свободны.

Напомним, что в ночь на четверг в регионе выпал снег, что также могло сказаться на транспортной обстановке. В результате из-за снегопада цены на такси в Ростове подскочили в три раза.

Читайте также:
Водителей в Ростовской области предупредили о непогоде 30 мартаКоммунальные службы Ростова привели в режим повышенной готовности из-за непогодыВ Ростове создали оперштаб для ликвидации последствий непогоды 14 февраля
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Пробка#Дорога
Подпишитесь
В Ростове на улице нашли пакет с боевыми патронами, а на Дону запретили проезд фур
Сегодня, 15:08
Ростовский климатолог Иошпа назвал снегопад 30 марта самым поздним с 1995 года
Сегодня, 14:56
Машины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской области
Сегодня, 14:56
Ростовский климатолог Иошпа назвал снегопад 30 марта самым поздним с 1995 года
Сегодня, 14:56
Ростовский депутат Бородай рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ
Сегодня, 08:48
Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону
28 марта 07:22