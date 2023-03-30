Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Пробки начинаются в районе Горненского заказника и продолжаются до поворота на хутор Масаловка. Но затор здесь не один сплошной на несколько километров, а небольшими отрезками, что в целом создает транспортные проблемы на этом участке.
На карте указано, что на трассе произошли как минимум четыре автоаварии. В результате заторы есть в обе стороны.
Добавим, что в находящихся рядом Ростове и Шахтах дороги свободны.
Напомним, что в ночь на четверг в регионе выпал снег, что также могло сказаться на транспортной обстановке. В результате из-за снегопада цены на такси в Ростове подскочили в три раза.