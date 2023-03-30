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Published Сегодня, 20:17

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Updated Сегодня, 20:29

«Помощи нет никакой»: ростовчане потрясены снегопадом, сковавшим трассу М-4 «Дон»

30 марта 2023, 20:17
Фото: 1MI

Ростовчане пожаловались на отсутствие помощи во время пробки на трассе М-4 «Дон»

Жители Ростовской области высказались по поводу сильного снегопада и застрявших на трассе людей. Свои комментарии они разместили в социальных сетях.

Напомним, из-за мощного снегопада часть трассы М-4 «Дон» оказалась заблокирована. Очень тяжелая ситуация сложилась на участке между Каменском-Шахтинским и Красным Сулином. Губернатор Ростовской области ввел режим ЧС, а также рассказал дончанам, что помощь своевременно оказывается и организованы пункты обогрева. Однако не все жители оказались удовлетворены работой спасателей и местных властей.

— Под Шахтами военные вытаскивают застрявших, трактор за весь день не соизволил появиться, — пишет Стас.

— Да, так и есть, помощи нет никакой. Два раза звонили в МЧС, технику не видел, чтобы чистила, — ответил местных житель Евгений.

— Стоят возле Калиновки Каменского района. Помощи нет, движения нет, — высказалась Елена.

— Люди бедные стоят в этой пробке с 3-4 часов, если не раньше. Пробка начинается от Красного Сулина. Я сам там стояла, еле выехала на разворот, — написала участница пробки. 

Однако в комментариях нашлись и те, кто отметил хорошую работу спасателей и оперативное развертывание пунктов обогрева.

Ранее RostovGazeta писала, что пять поездов отстали от графика из-за снегопада в Ростовской области.

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