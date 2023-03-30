Напомним, из-за мощного снегопада часть трассы М-4 «Дон» оказалась заблокирована. Очень тяжелая ситуация сложилась на участке между Каменском-Шахтинским и Красным Сулином. Губернатор Ростовской области ввел режим ЧС, а также рассказал дончанам, что помощь своевременно оказывается и организованы пункты обогрева. Однако не все жители оказались удовлетворены работой спасателей и местных властей.