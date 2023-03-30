Posted Сегодня, 20:17
Published Сегодня, 20:17
Modified Сегодня, 20:29
Updated Сегодня, 20:29
Напомним, из-за мощного снегопада часть трассы М-4 «Дон» оказалась заблокирована. Очень тяжелая ситуация сложилась на участке между Каменском-Шахтинским и Красным Сулином. Губернатор Ростовской области ввел режим ЧС, а также рассказал дончанам, что помощь своевременно оказывается и организованы пункты обогрева. Однако не все жители оказались удовлетворены работой спасателей и местных властей.
— Под Шахтами военные вытаскивают застрявших, трактор за весь день не соизволил появиться, — пишет Стас.
— Да, так и есть, помощи нет никакой. Два раза звонили в МЧС, технику не видел, чтобы чистила, — ответил местных житель Евгений.
— Стоят возле Калиновки Каменского района. Помощи нет, движения нет, — высказалась Елена.
— Люди бедные стоят в этой пробке с 3-4 часов, если не раньше. Пробка начинается от Красного Сулина. Я сам там стояла, еле выехала на разворот, — написала участница пробки.
Однако в комментариях нашлись и те, кто отметил хорошую работу спасателей и оперативное развертывание пунктов обогрева.
Ранее RostovGazeta писала, что пять поездов отстали от графика из-за снегопада в Ростовской области.