Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Спасательный центр МЧС России в Ногинске Московской области ищет подрядчика, который поставит радиационные дозиметры в несколько филиалов ведомства. Один из них находится поселке Ковалевка Аксайского района Ростовской области. Туда должны доставить 400 индивидуальных дозиметров. Срок поставки — 1 августа этого года.
Дозиметры будут применяться для регистрации дозы фотонного излучения. Каждое устройство предназначено для индивидуального измерения дозовых нагрузок сотрудников МЧС.
Уточняется, что дозиметр должен быть изготовлен не раньше 2022 года. К устройству должен прилагаться сертификат качества.
Ранее ростовчанин получил 10 миллионов рублей от компаний, чтобы не мешать им в госзакупках.