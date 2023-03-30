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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Приборами для измерения радиации оснастят часть МЧС в Ростовской области

30 марта 2023, 11:25
Фото: U.S. Navy/Stephen P. Weaver/cc0/wikimedia.org
Для ростовских спасателей закупят дозиметры для измерения радиации
Для сотрудников МЧС в Ростовской области закупят дозиметры для измерения радиации, сообщается на сайте государственных закупок.

Спасательный центр МЧС России в Ногинске Московской области ищет подрядчика, который поставит радиационные дозиметры в несколько филиалов ведомства. Один из них находится поселке Ковалевка Аксайского района Ростовской области. Туда должны доставить 400 индивидуальных дозиметров. Срок поставки — 1 августа этого года.

Дозиметры будут применяться для регистрации дозы фотонного излучения. Каждое устройство предназначено для индивидуального измерения дозовых нагрузок сотрудников МЧС.

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Уточняется, что дозиметр должен быть изготовлен не раньше 2022 года. К устройству должен прилагаться сертификат качества.

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#Алина Заярная#Госзакупки#Новости
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