Спасательный центр МЧС России в Ногинске Московской области ищет подрядчика, который поставит радиационные дозиметры в несколько филиалов ведомства. Один из них находится поселке Ковалевка Аксайского района Ростовской области. Туда должны доставить 400 индивидуальных дозиметров. Срок поставки — 1 августа этого года.