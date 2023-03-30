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Published Сегодня, 20:42

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«Просто сдохнем»: застрявшие из-за снегопада на М-4 водители боятся не дожить до утра

30 марта 2023, 20:42
Фото: 1MI
«Просто сдохнем»: застрявшие из-за снегопада на М-4 водители боятся не дожить до утра

Застрявшие из-за снегопада на М-4 водители боятся не дожить до утра

Застрявшие в сугробах на трассе М-4 «Дон» в районе Холодного Плеса люди боятся, что до утра просто замерзнут насмерть в своих машинах, их сообщение опубликовал телеграм-канал Don_Mash.

Женщина, обратившаяся к СМИ сообщила, что около полутора тысяч человек застряли на трассе вблизи Холодного Плеса, машины стоят с часу дня. В машине заканчивается бензин, люди остались без еды и без воды, а до ближайшей автозаправки не меньше одного километра.

По ее словам, люди попытались дойти пешком до АЗС, но в легких куртках им удалось пройти не больше 200 метров. При этом она заявила, что помощь застрявшим на трассе никто не оказывает, техника чистит дорогу по встречному направлению, к Ростову, полицейские также проезжают мимо. «До часу ночи мы продержимся, потом просто полторы тысячи человек просто сдохнут, и всё, с детьми. И что наши МЧС ждёт, что наша техника, администрация ждёт? „.

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Ранее губернатор Василий Голубев объявил режим ЧС в нескольких районах Ростовской области из-за мощного снегопада, который накрыл регион 30 марта.

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#Елена Янкевич#Происшествие#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Снегопад в Ростовской области 30 марта
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