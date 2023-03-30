«Просто сдохнем»: застрявшие из-за снегопада на М-4 водители боятся не дожить до утра

Posted Сегодня, 20:42
Published Сегодня, 20:42
Modified Сегодня, 20:46
Updated Сегодня, 20:46
Женщина, обратившаяся к СМИ сообщила, что около полутора тысяч человек застряли на трассе вблизи Холодного Плеса, машины стоят с часу дня. В машине заканчивается бензин, люди остались без еды и без воды, а до ближайшей автозаправки не меньше одного километра.
По ее словам, люди попытались дойти пешком до АЗС, но в легких куртках им удалось пройти не больше 200 метров. При этом она заявила, что помощь застрявшим на трассе никто не оказывает, техника чистит дорогу по встречному направлению, к Ростову, полицейские также проезжают мимо. «До часу ночи мы продержимся, потом просто полторы тысячи человек просто сдохнут, и всё, с детьми. И что наши МЧС ждёт, что наша техника, администрация ждёт? „.
Ранее губернатор Василий Голубев объявил режим ЧС в нескольких районах Ростовской области из-за мощного снегопада, который накрыл регион 30 марта.