«Просто сдохнем»: застрявшие из-за снегопада на М-4 водители боятся не дожить до утра

По ее словам, люди попытались дойти пешком до АЗС, но в легких куртках им удалось пройти не больше 200 метров. При этом она заявила, что помощь застрявшим на трассе никто не оказывает, техника чистит дорогу по встречному направлению, к Ростову, полицейские также проезжают мимо. «До часу ночи мы продержимся, потом просто полторы тысячи человек просто сдохнут, и всё, с детьми. И что наши МЧС ждёт, что наша техника, администрация ждёт? „.