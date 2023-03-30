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Published Сегодня, 20:08

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Пять поездов отстали от графика из-за снегопада в Ростовской области 30 марта

30 марта 2023, 20:08
Фото: 1MI
Пять поездов отстали от графика из-за снегопада в Ростовской области 30 марта

Поезда стали массово отставать от графика из-за снегопада в Ростовской области

Из-за сильного снегопада в Ростовской области пять поездов отстали от графика и уже более шести часов стоят на перегоне между станциями Лихая и Каменская, сообщает пресс-служба СКЖД.

На перегоне Лихая - Каменская задерживаются пассажирские поезда № 310 Адлер - Воркута, № 165 Симферополь - Москва, № 360 Калининград - Адлер, № 304 Москва - Имеретинский Курорт и № 8 Санкт-Петербург - Севастополь.

Еще с 16.30 мск все эти поезда задерживались от полутора до трех часов. К 23.00 мск информации о том, что ситуация стабилизировалась, не поступало. Также возможны задержки других поездов.

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Напомним, что губернатор Василий Голубев ввел режим ЧС в Ростовской области из-за снегопада, обрушившегося на регион 30 марта. 

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