Posted Сегодня, 20:08
Published Сегодня, 20:08
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
На перегоне Лихая - Каменская задерживаются пассажирские поезда № 310 Адлер - Воркута, № 165 Симферополь - Москва, № 360 Калининград - Адлер, № 304 Москва - Имеретинский Курорт и № 8 Санкт-Петербург - Севастополь.
Еще с 16.30 мск все эти поезда задерживались от полутора до трех часов. К 23.00 мск информации о том, что ситуация стабилизировалась, не поступало. Также возможны задержки других поездов.
Напомним, что губернатор Василий Голубев ввел режим ЧС в Ростовской области из-за снегопада, обрушившегося на регион 30 марта.