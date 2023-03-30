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Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

«Ростовчане возмущены»: депутат рассказала о реакции на увеличение платы за капремонт

30 марта 2023, 04:06
Фото: 1MI
Депутат рассказала о недовольстве ростовчан повышением тарифа на капремонт

Депутат Оськина заявила, что ростовчане возмущены повышением тарифа на капремонт

Ростовчане возмущены повышением тарифа на капремонт. Люди требуют сбора подписей, чтобы не допустить рост платежей, сообщила RostovGazeta депутат Наталья Оськина.

Напомним, что в апреле 2023 года взносы на капремонт собирались проиндексировать на 12%. Однако сообщается, что уже со следующего месяца (с апреля) дончанам предстоит платить минимум по 14,14 рубля за каждый квадратный метр площади.

Депутат рассказывает, что обращений от ростовчан с требованием не допустить повышения тарифа, поступает очень много.

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«Люди возмущены. Жители города требуют срочно вмешаться в ситуацию, написав обращение к губернатору и в правительство России», — отмечает Наталья Оськина.

По словам депутата, Фонд капитального ремонта — это некоммерческая организация, к которой практически невозможно присоединить защиту прав потребителя при появлении нарушений. Сложно идут и судебные процессы.

«Мы знаем много случаев, когда люди долго платят, а капремонт откладывается. С новостроек тоже берут деньги на капремонт, хотя он им совершенно не грозит, как минимум 25 лет», — разъясняет собеседница.

Ранее RostovGazeta сообщала о недовольстве ростовчан. Еще в 2022 году люди жаловались, что  тариф на капремонт подняли без обоснования высокой стоимости, но качество работ при этом оставляло желать лучшего. 

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