Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Напомним, что в апреле 2023 года взносы на капремонт собирались проиндексировать на 12%. Однако сообщается, что уже со следующего месяца (с апреля) дончанам предстоит платить минимум по 14,14 рубля за каждый квадратный метр площади.
Депутат рассказывает, что обращений от ростовчан с требованием не допустить повышения тарифа, поступает очень много.
«Люди возмущены. Жители города требуют срочно вмешаться в ситуацию, написав обращение к губернатору и в правительство России», — отмечает Наталья Оськина.
По словам депутата, Фонд капитального ремонта — это некоммерческая организация, к которой практически невозможно присоединить защиту прав потребителя при появлении нарушений. Сложно идут и судебные процессы.
«Мы знаем много случаев, когда люди долго платят, а капремонт откладывается. С новостроек тоже берут деньги на капремонт, хотя он им совершенно не грозит, как минимум 25 лет», — разъясняет собеседница.
Ранее RostovGazeta сообщала о недовольстве ростовчан. Еще в 2022 году люди жаловались, что тариф на капремонт подняли без обоснования высокой стоимости, но качество работ при этом оставляло желать лучшего.