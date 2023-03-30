Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что ВСУ активно ведут подготовку к наступательной операции. Российские военнослужащие, по словам парламентария, находятся в ожидании активизации боевых действий со стороны противника. Бородай утверждает, что контрнаступление ВСУ может начаться в любой момент, например, уже в апреле.