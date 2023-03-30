rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Ростовский депутат Бородай рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ

30 марта 2023, 08:48
Фото: 1MI
Ростовский депутат Бородай рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ
ВСУ активно готовятся к наступательной операции, рассказал депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что ВСУ активно ведут подготовку к наступательной операции. Российские военнослужащие, по словам парламентария, находятся в ожидании активизации боевых действий со стороны противника. Бородай утверждает, что контрнаступление ВСУ может начаться в любой момент, например, уже в апреле.

В ходе спецоперации погиб 37-летний доброволец из Ростовской области Табаран
Узнать подробнее

Он добавил, что наступление является политической и экономической необходимостью для украинских властей.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский создал украинские военные администрации в ЛНР у границы Ростовской области.

Читайте также:
Ростовский депутат Бородай объяснил, почему Зеленский тянет с контранступлениемРостовский депутат Бородай прогнозирует эскалацию конфликта на Украине летом 2023-гоРостовский депутат Бородай заявил о проблемах в идентификации ветеранов СВО
#Виктория Прутковская#Спецоперация#Политика#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростовская область#Бородай#Украина#ЛНР
Подпишитесь
Эксперт Нечушкин рассказал, когда ростовчане привыкнут к еде с плесенью
Сегодня, 09:54
Что с пациентом - неизвестно: скорая в Ростове не смогла доехать на вызов из-за грязи
Сегодня, 09:28
Авиазавод из Таганрога могут признать банкротом
Сегодня, 08:40
Сорвавший с елки новогодние шары житель Ростовской области нажил себе проблем
Сегодня, 07:00
Призывников из Ростовской области не направят служить в новые регионы России
Сегодня, 09:28
Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону
28 марта 07:22