Ростовский климатолог назвал снегопад 30 марта самым поздним за последние годы

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Ростовский климатолог Александр Иошпа рассказал порталу ТАСС, что снегопад 30 марта стал самым поздним за последние 27 лет. По словам эксперта, последний затяжной снегопад в конце марта наблюдался около 30 лет назад — в 1995 году.
«Как и в настоящее время, процесс связан с затоком холода с севера. Явления, которые сейчас наблюдаются, непродолжительные, один-два дня, а потом будет заток тепла, и постепенно все начнет таять», — цитирует климатолога издание Иошпа.
По данным Росгидромета, снегопад будет продолжаться еще 1,5 дня, однако в Ростовской области штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий будет действовать по 2 апреля включительно.