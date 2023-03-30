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Ростовский климатолог Иошпа назвал снегопад 30 марта самым поздним с 1995 года

30 марта 2023, 14:56
Фото: RostovGazeta
Ростовский климатолог назвал снегопад 30 марта самым поздним за последние годы
Снегопад в Ростовской области оказался самым поздним за последние 27 лет, об этом рассказал климатолог Александр Иошпа.

Ростовский климатолог Александр Иошпа рассказал порталу ТАСС, что снегопад 30 марта стал самым поздним за последние 27 лет. По словам эксперта, последний затяжной снегопад в конце марта наблюдался около 30 лет назад — в 1995 году.

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«Как и в настоящее время, процесс связан с затоком холода с севера. Явления, которые сейчас наблюдаются, непродолжительные, один-два дня, а потом будет заток тепла, и постепенно все начнет таять», — цитирует климатолога издание Иошпа.

По данным Росгидромета, снегопад будет продолжаться еще 1,5 дня, однако в Ростовской области штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий будет действовать по 2 апреля включительно.

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