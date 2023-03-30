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Posted Сегодня, 03:37

Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 03:37

Updated Сегодня, 03:37

Синоптик рассказала, когда тепло вернется в Ростовскую область

30 марта 2023, 03:37
Фото: 1MI
Синоптик рассказала, как долго продлится похолодание в Ростовской области
Сложные погодные условия в Ростовской области будут сохраняться в течение двух дней, сообщила RostovGazeta ведующий синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

По словам эксперта, в четверг в Ростове ожидается температура воздуха от двух до четырех градусов тепла. Однако в области максимально низкая температура может достигать -2 градуса.

«Осадки в течение двух дней будут идти повсеместно, в виде дождя и мокрого снега», — отмечает Ольга Чупрова.

Такая погода, по прогнозам синоптика, сохранится еще в течение двух дней.

«К выходным осадки прекратятся. Температура воздуха начнет постепенно повышаться», — подчеркивает синоптик.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове из-за гроз, снега и ветра до 1 апреля объявлено штормовое предупреждение. 

В Ростове из-за гроз, снега и ветра объявили штормовое предупреждение до 1 апреля
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