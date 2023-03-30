Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
По словам эксперта, в четверг в Ростове ожидается температура воздуха от двух до четырех градусов тепла. Однако в области максимально низкая температура может достигать -2 градуса.
«Осадки в течение двух дней будут идти повсеместно, в виде дождя и мокрого снега», — отмечает Ольга Чупрова.
Такая погода, по прогнозам синоптика, сохранится еще в течение двух дней.
«К выходным осадки прекратятся. Температура воздуха начнет постепенно повышаться», — подчеркивает синоптик.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове из-за гроз, снега и ветра до 1 апреля объявлено штормовое предупреждение.