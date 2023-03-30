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Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Снегопад с дождями пообещали ростовчанам днем 30 марта

30 марта 2023, 04:56
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону днем в четверг, 30 марта, будет дождливая погода и можеть выпасть снег, сообщили в Гидрометцентре.

В городе сложится холодная погода с температурой до трех градусов. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.

Ночью осадки не прекратятся, а температура опустится до нуля градусов. Днем в пятницу пройдут дожди, а столбики термометров покажут семь градусов. 

Коммунальные службы Ростова привели в режим повышенной готовности из-за непогоды
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На выходных в городе будет облачно и может потеплеть до 14 градусов, сильный ветер сохранится. В начале следующей недели температура поднимется до 17 градусов. 

Ранее коммунальные службы Ростова привели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.  

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