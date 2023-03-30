Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
В городе сложится холодная погода с температурой до трех градусов. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.
Ночью осадки не прекратятся, а температура опустится до нуля градусов. Днем в пятницу пройдут дожди, а столбики термометров покажут семь градусов.
На выходных в городе будет облачно и может потеплеть до 14 градусов, сильный ветер сохранится. В начале следующей недели температура поднимется до 17 градусов.
Ранее коммунальные службы Ростова привели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.