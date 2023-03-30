Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Канал пишет, что местный житель, выгуливавший свою собаку утром 28 марта в районе дома №64 на улице Тувинской, обнаружил подозрительный пакет, внутри которого оказались патроны.
«Прибывшие на место сотрудники полиции насчитали 305 патронов разных калибров к автоматам, в том числе АК-74. Сейчас правоохранители выясняют, кто бросил боеприпасы посреди улицы и как они здесь оказались», — сказано в сообщении.
Отмечается, что боеприпасы обнаружил 53-летний сотрудник соцзащиты населения. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее тысячи единиц оружия пытались провести через таможню в Ростовской области в 2022 году.