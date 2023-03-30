rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Собачник в Ростове нашел на улице пакет с 300 патронами к автомату Калашникова

30 марта 2023, 10:30
Фото: 1MI
Работник соцзащиты в Ростове нашел пакет с 300 патронами к автомату Калашникова
В Ростове-на-Дону нашли пакет с более чем 300 патронами для автоматического оружия, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Канал пишет, что местный житель, выгуливавший свою собаку утром 28 марта в районе дома №64 на улице Тувинской, обнаружил подозрительный пакет, внутри которого оказались патроны.

«Прибывшие на место сотрудники полиции насчитали 305 патронов разных калибров к автоматам, в том числе АК-74. Сейчас правоохранители выясняют, кто бросил боеприпасы посреди улицы и как они здесь оказались», — сказано в сообщении.

Проводница в Ростовской области заявила, что военные подбросили ей патроны
Узнать подробнее

Отмечается, что боеприпасы обнаружил 53-летний сотрудник соцзащиты населения. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. 

Ранее тысячи единиц оружия пытались провести через таможню в Ростовской области в 2022 году.

Читайте также:
Проводница в Ростовской области заявила, что военные подбросили ей патроныВ Ростове-на-Дону поймали девушку с наганом и 76 патронамиПроводница в Ростовской области заявила, что военные подбросили ей патроны
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
Подпишитесь
Эксперт Нечушкин рассказал, когда ростовчане привыкнут к еде с плесенью
Сегодня, 09:54
Что с пациентом - неизвестно: скорая в Ростове не смогла доехать на вызов из-за грязи
Сегодня, 09:28
Авиазавод из Таганрога могут признать банкротом
Сегодня, 08:40
Сорвавший с елки новогодние шары житель Ростовской области нажил себе проблем
Сегодня, 07:00
Призывников из Ростовской области не направят служить в новые регионы России
Сегодня, 09:28
Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону
28 марта 07:22