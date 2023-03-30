Сорвавший с елки новогодние шары житель Ростовской области нажил себе проблем

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Суд принял решение о прекращении уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвинили в краже семи елочных шаров стоимостью 1000 рублей за штуку. Это произошло возле цветочного магазина в Красном Сулине, где стояла елка.
Потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, поскольку ущерб ей был полностью возмещен и претензий к подсудимому она не имеет. Обвиняемый поддержал заявленное ходатайство.
Таким образом, уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.
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