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Сорвавший с елки новогодние шары житель Ростовской области нажил себе проблем

30 марта 2023, 07:00
Фото: 1MI
Сорвавший с елки новогодние шары житель Ростовской области нажил себе проблем
В Ростовской области прекратили уголовное дело в отношении местного жителя, который украл елочные шары, сообщает Красносулинский райсуд.

Суд принял решение о прекращении уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвинили в краже семи елочных шаров стоимостью 1000 рублей за штуку. Это произошло возле цветочного магазина в Красном Сулине, где стояла елка. 

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Потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, поскольку ущерб ей был полностью возмещен и претензий к подсудимому она не имеет. Обвиняемый поддержал заявленное ходатайство.

Таким образом, уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

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