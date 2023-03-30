Для спасения людей сейчас работает 105 единиц техники и 166 человек. Для запертых в снежном плену людей организовали несколько пунктов обогрева. В пресс-центре правительства Ростовской области рассказали, что в данный момент тяжелая техника расчищает подступы к заблокированным автомобилям.