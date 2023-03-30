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Published Сегодня, 20:54

Modified Сегодня, 20:57

Updated Сегодня, 20:57

Спасатели стали массово срезать ограждения на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

30 марта 2023, 20:54
Фото: 49.mchs.gov.ru
Для иллюстрации
Для уменьшения огромной 50-километровой пробки на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области выехала специальная техника для резки ограничительного забора.

Как сообщили в МЧС, в данный момент разрезаны ограждения на 975 километре дороги. Кроме этого, его уберут еще в нескольких местах.

Для спасения людей сейчас работает 105 единиц техники и 166 человек. Для запертых в снежном плену людей организовали несколько пунктов обогрева. В пресс-центре правительства Ростовской области рассказали, что в данный момент тяжелая техника расчищает подступы к заблокированным автомобилям.

«Как только появится возможность — будет организован подвоз топлива, продуктов и организована при необходимости эвакуация», — сказано в сообщении.

Ранее RostovGazeta писала, что в Ростовской области из-за снегопада перекрыли 77 километров трассы М-4 «Дон».

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