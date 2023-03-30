Posted Сегодня, 20:54
Published Сегодня, 20:54
Modified Сегодня, 20:57
Updated Сегодня, 20:57
Как сообщили в МЧС, в данный момент разрезаны ограждения на 975 километре дороги. Кроме этого, его уберут еще в нескольких местах.
Для спасения людей сейчас работает 105 единиц техники и 166 человек. Для запертых в снежном плену людей организовали несколько пунктов обогрева. В пресс-центре правительства Ростовской области рассказали, что в данный момент тяжелая техника расчищает подступы к заблокированным автомобилям.
«Как только появится возможность — будет организован подвоз топлива, продуктов и организована при необходимости эвакуация», — сказано в сообщении.
Ранее RostovGazeta писала, что в Ростовской области из-за снегопада перекрыли 77 километров трассы М-4 «Дон».