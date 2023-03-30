rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Три человека погибли в автомобильной аварии в Вологодской области

30 марта 2023, 07:26
Три человека погибли в автомобильной аварии, которая произошла на трассе в Череповецком районе Вологодской области. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба МВД по региону.

"Сегодня, около 01:00 по московскому времени, в Череповецком районе, на 363-м километре автодороги Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец произошло столкновение легкового автомобиля "Лада" с грузовиком. В результате аварии водитель "Лады" и двое его пассажиров, предположительно все взрослые, погибли", - говорится в сообщении.

По данным следствия, водитель "Лады-2105" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "МАЗ", - информируют Известия.

Отмечается, что из-за инцидента движение на этом участке было полностью перекрыто. Был организован объезд через села по трассе Дор-Анисимовка-Хмелевое или по трассе М-8 "Холмогоры".

Подпишитесь
Эксперт Нечушкин рассказал, когда ростовчане привыкнут к еде с плесенью
Сегодня, 09:54
Что с пациентом - неизвестно: скорая в Ростове не смогла доехать на вызов из-за грязи
Сегодня, 09:28
Авиазавод из Таганрога могут признать банкротом
Сегодня, 08:40
Сорвавший с елки новогодние шары житель Ростовской области нажил себе проблем
Сегодня, 07:00
Призывников из Ростовской области не направят служить в новые регионы России
Сегодня, 09:28
Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону
28 марта 07:22