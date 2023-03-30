Три человека погибли в автомобильной аварии в Вологодской области

"Сегодня, около 01:00 по московскому времени, в Череповецком районе, на 363-м километре автодороги Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец произошло столкновение легкового автомобиля "Лада" с грузовиком. В результате аварии водитель "Лады" и двое его пассажиров, предположительно все взрослые, погибли", - говорится в сообщении.