Три человека погибли в автомобильной аварии в Вологодской области

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
"Сегодня, около 01:00 по московскому времени, в Череповецком районе, на 363-м километре автодороги Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец произошло столкновение легкового автомобиля "Лада" с грузовиком. В результате аварии водитель "Лады" и двое его пассажиров, предположительно все взрослые, погибли", - говорится в сообщении.
По данным следствия, водитель "Лады-2105" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "МАЗ", - информируют Известия.
Отмечается, что из-за инцидента движение на этом участке было полностью перекрыто. Был организован объезд через села по трассе Дор-Анисимовка-Хмелевое или по трассе М-8 "Холмогоры".