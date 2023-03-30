В 2022 году в Ростовской области от отравления наркотиками погибли 187 дончан

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Минздрав Ростовской области объявил, что в 2022 году зафиксировали около 190 случаев гибели местных жителей, отравившихся наркотиками. Для сравнения, в 2021 году от отравления наркотиками погибли 103 человека, а годом раньше — 48 граждан.
Все погибшие находились в трудоспособном возрасте от 16 до 55 лет, средний возраст жертв наркотической зависимости составил 36 лет. При этом 89,3% от общего числа погибших составили мужчины — 167 человек. Женщин было всего 20, одна из них погибла в результате отравления «метадоном» — девочке было 16 лет.
«На рост количества случаев отравлений наркотиками, в том числе со смертельным исходом, существенное влияние оказали значительно возросшие миграционные потоки», — отмечается в отчете.
Ранее в Ростовской области сообщили, что стало больше людей, зависимых от употребления «солей».