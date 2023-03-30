В 2022 году в Ростовской области от отравления наркотиками погибли 187 дончан

Все погибшие находились в трудоспособном возрасте от 16 до 55 лет, средний возраст жертв наркотической зависимости составил 36 лет. При этом 89,3% от общего числа погибших составили мужчины — 167 человек. Женщин было всего 20, одна из них погибла в результате отравления «метадоном» — девочке было 16 лет.