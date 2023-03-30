Проект планируют реализовать к 2028 году, на строительство необходимой инфраструктуры собираются потратить более 61 миллиарда рублей. За эти средств в городе построят и модернизируют 119 километров путей, построят два депо с 21 тяговой подстанцией, а также закупят и модернизируют более 100 трамваев.