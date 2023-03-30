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В Ростове 30 марта подписали концессию по модернизации трамвайной сети города

30 марта 2023, 14:57
Фото: 1MI
В Ростове 30 марта подписали концессию по модернизации трамвайной сети города
В Ростове подписали концессию по модернизации трамвайной сети города за 61 миллиард рублей, об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В четверг, 30 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что он совместно с сити-менеджером Ростова Алексеем Логвиненко и гендиректором компании «Синара» Сергеем Якушевым наконец подписал концессию по проекту строительства новых трамвайных сетей, а также реализации проекта скоростного трамвая.

Василий Голубев обозначил сроки подписания концессии по трамваям в Ростове
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Проект планируют реализовать к 2028 году, на строительство необходимой инфраструктуры собираются потратить более 61 миллиарда рублей. За эти средств в городе построят и модернизируют 119 километров путей, построят два депо с 21 тяговой подстанцией, а также закупят и модернизируют более 100 трамваев.

Новые линии трамвайной сети собираются протянуть в отдаленные микрорайоны Ростова на севере, востоке и западе города, а также к территориям застройки старого аэропорта. Власти уверены, что реализация проекта позволит повысить качество пассажироперевозок населения.

Ранее Василий Голубев подписал документ о модернизации трамвайной сети Ростова.

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