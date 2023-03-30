Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
В четверг, 30 марта, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что он совместно с сити-менеджером Ростова Алексеем Логвиненко и гендиректором компании «Синара» Сергеем Якушевым наконец подписал концессию по проекту строительства новых трамвайных сетей, а также реализации проекта скоростного трамвая.
Проект планируют реализовать к 2028 году, на строительство необходимой инфраструктуры собираются потратить более 61 миллиарда рублей. За эти средств в городе построят и модернизируют 119 километров путей, построят два депо с 21 тяговой подстанцией, а также закупят и модернизируют более 100 трамваев.
Новые линии трамвайной сети собираются протянуть в отдаленные микрорайоны Ростова на севере, востоке и западе города, а также к территориям застройки старого аэропорта. Власти уверены, что реализация проекта позволит повысить качество пассажироперевозок населения.
Ранее Василий Голубев подписал документ о модернизации трамвайной сети Ростова.