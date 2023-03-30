Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Для ростовчан проведут традиционные городские акции, такие как «Сад памяти», «Южный десант», «Память поколений», «Георгиевская лента», и «Бессмертный полк». Молодежь сможет принять участие в городских военно-спортивных играх, а в школах и детских садах проведут Уроки мужества. Кроме того, в городе пройдут конкурсы рисунков и чтецов, а также фестиваль казачьей народной культуры, посвященный Дню Победы.
Ветераны также не останутся без внимания, им помогут с ремонтом жилья. Организационный комитет будет координировать и контролировать подготовку к празднованию.
В Ростове приведут в порядок и памятные места: мемориалы, памятники воинской славы, захоронения.
В прошлом году более 680 ветеранов ВОВ в Ростовской области получили выплаты ко Дню Победы.