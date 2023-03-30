Для ростовчан проведут традиционные городские акции, такие как «Сад памяти», «Южный десант», «Память поколений», «Георгиевская лента», и «Бессмертный полк». Молодежь сможет принять участие в городских военно-спортивных играх, а в школах и детских садах проведут Уроки мужества. Кроме того, в городе пройдут конкурсы рисунков и чтецов, а также фестиваль казачьей народной культуры, посвященный Дню Победы.