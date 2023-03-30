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Published Сегодня, 12:34

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Updated Сегодня, 12:36

В Ростове-на-Дону рассказали, как пройдет День победы

30 марта 2023, 12:34
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону рассказали, как пройдет День победы
В Ростове началась подготовка к празднованию Дня Победы, в рамках которого организуют различные мероприятия, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в Telegram-канале.

Для ростовчан проведут традиционные городские акции, такие как «Сад памяти», «Южный десант», «Память поколений», «Георгиевская лента», и «Бессмертный полк». Молодежь сможет принять участие в городских военно-спортивных играх, а в школах и детских садах проведут Уроки мужества. Кроме того, в городе пройдут конкурсы рисунков и чтецов, а также фестиваль казачьей народной культуры, посвященный Дню Победы.

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Ветераны также не останутся без внимания, им помогут с ремонтом жилья. Организационный комитет будет координировать и контролировать подготовку к празднованию.

В Ростове приведут в порядок и памятные места: мемориалы, памятники воинской славы, захоронения.

В прошлом году более 680 ветеранов ВОВ в Ростовской области получили выплаты ко Дню Победы.

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