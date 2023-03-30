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Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

В Ростове на улице нашли пакет с боевыми патронами, а на Дону запретили проезд фур

30 марта 2023, 15:08
Фото: eleni boulasiki/CC BY-sa 2.0/flickr.com
В Ростове нашли пакет патронов к автоматам, а на Дону запретили проезд фур
В Ростовской области вводят ограничения на проезд фур и строят автовокзалы, пока в Ростове собачники находят боеприпасы на улицах города.

Сквозь снег и пургу

Управление ГИБДД по Ростовской области ввело временные ограничения для проезда фур по трассе М-4 «Дон», вызванные неблагоприятными метеорологическими условиями.

По словам сотрудников Госавтоинспекции, продолжительный снегопад 30 марта вызвал заторы на 32-километровом участке трассы М-4 «Дон» в Каменском районе, из-за чего было принято решение отправить фуры на стоянки на 801-м и 993-м километрах трассы. Большегрузы будут находиться там до улучшения погодных условий, пока на трассе будет работать дорожная техника, расчищающая завалы снега.

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Кроме того, в пресс-службе Госавтоинспекции рекомендовали водителям из Волгоградской и Воронежской областей воздержаться от поездки в Ростовскую область до того, пока не закончится снегопад и не улучшится ситуация на дорогах.

Фото: RostovGazeta

Городскому автовокзалу быть

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что, несмотря на строительство областного автовокзала в зоне старого аэропорта, действующий городской автовокзал на Сиверса продолжит свою работу.

По словам главы региона, новый транспортный узел на Шолохова будет обеспечивать работу межмуниципальных рейсов, а пока власти Ростовской области думают над тем, как разработать оптимальную логистику и маршруты, чтобы создать комфортные условия пересадки и логичную транспортную систему, позволяющую доехать в любую точку города.

Реализацию проекта могут завершить уже в 2023 году.

Не каждый день такое встретишь

Telegram-канал «Че по Ростову» рассказал, что один из ростовчан нашел пакет с сотнями патронов для автомата во время выгула своей собаки.

Подозрительную находку обнаружили 28 марта на улице Тувинской, 64, в пакете оказалось более 300 патронов к разным видам автоматов.

«Сейчас правоохранители выясняют, кто бросил боеприпасы посреди улицы и как они здесь оказались», — уточнило СМИ.

Пока что никаких данных от правоохранительных органов о находке не поступало.

Фото: Danny Ayers/CC BY 2.0/flickr.com
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