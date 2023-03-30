По словам сотрудников Госавтоинспекции, продолжительный снегопад 30 марта вызвал заторы на 32-километровом участке трассы М-4 «Дон» в Каменском районе, из-за чего было принято решение отправить фуры на стоянки на 801-м и 993-м километрах трассы. Большегрузы будут находиться там до улучшения погодных условий, пока на трассе будет работать дорожная техника, расчищающая завалы снега.