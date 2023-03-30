Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Управление ГИБДД по Ростовской области ввело временные ограничения для проезда фур по трассе М-4 «Дон», вызванные неблагоприятными метеорологическими условиями.
По словам сотрудников Госавтоинспекции, продолжительный снегопад 30 марта вызвал заторы на 32-километровом участке трассы М-4 «Дон» в Каменском районе, из-за чего было принято решение отправить фуры на стоянки на 801-м и 993-м километрах трассы. Большегрузы будут находиться там до улучшения погодных условий, пока на трассе будет работать дорожная техника, расчищающая завалы снега.
Кроме того, в пресс-службе Госавтоинспекции рекомендовали водителям из Волгоградской и Воронежской областей воздержаться от поездки в Ростовскую область до того, пока не закончится снегопад и не улучшится ситуация на дорогах.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что, несмотря на строительство областного автовокзала в зоне старого аэропорта, действующий городской автовокзал на Сиверса продолжит свою работу.
По словам главы региона, новый транспортный узел на Шолохова будет обеспечивать работу межмуниципальных рейсов, а пока власти Ростовской области думают над тем, как разработать оптимальную логистику и маршруты, чтобы создать комфортные условия пересадки и логичную транспортную систему, позволяющую доехать в любую точку города.
Реализацию проекта могут завершить уже в 2023 году.
Telegram-канал «Че по Ростову» рассказал, что один из ростовчан нашел пакет с сотнями патронов для автомата во время выгула своей собаки.
Подозрительную находку обнаружили 28 марта на улице Тувинской, 64, в пакете оказалось более 300 патронов к разным видам автоматов.
«Сейчас правоохранители выясняют, кто бросил боеприпасы посреди улицы и как они здесь оказались», — уточнило СМИ.
Пока что никаких данных от правоохранительных органов о находке не поступало.