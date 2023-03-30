Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В издание обратились несколько участников СВО, которые получили серьезные ранения в зоне спецоперации и имели полное право на получение справок для выплат. Так, например, мобилизованный житель Красноярска Сергей Абрамов рассказал, как попал под минометный обстрел и получил контузию. Военнослужащий рассказал, что первые дни после ранения сходил с ума из-за минно-взрывной травмы и акубаротравмы, сопровождаемых кошмарами и расстройством психики.
После госпитализации в Донецке его, по его словам, направили в ростовский госпиталь, где врачи, дескать, не стали подтверждать его травму, несмотря на жалобы, ограничившись записью об острой реакции на стресс. Боец рассказал, что позже прошел МРТ в платной клинике, где у него выявили закрытую ЧМТ, но даже эти данные в госпитале проигнорировали.
«Пыталась выяснить, на каком основании сфальсифицированы медицинские документы, почему мужа не обследовали нормально. Не дав ответа, он просто выставил меня за дверь», — рассказала супруга военного Елена Абрамова, которая добавила, что направила обращение в военную прокуратуру для выяснения обстоятельств.
С аналогичной проблемой столкнулся и Вячеслав К., который чудом выжил под новогодними обстрелами «Хаймарсов» в Макеевке и попал в Новочеркасск. В Макеевке военному диагностировали астеническое состояние, а в Новочеркасске поставили тот же диагноз, что и у Сергея Абрамова — МВТ, акубаротравму и общую реакцию на стресс.
После в Ростовском госпитале якобы также решили, что и повреждений барабанных перепонок нет, ровно как и патологий нервной системы. В Самарском госпитале Вячеславу, как пишет СМИ, также не обеспечили надлежащим медуходом из-за показаний ростовских коллег, через месяц «реабилитации» и после нового обследования у мужчины обнаружили трещину в бедре и проблемы со спиной.
Самый тяжелый случай произошел с контрактным военнослужащим Андреем, который пережил четыре контузии, но и тогда решил подождать завершения срока службы. Пятая контузия сопровождалась еще и ранением в бедро.
Когда мужчину привезли в Ростовский госпиталь, одна из сотрудников четко сказала ему, чтобы раненый даже не рассчитывал на выплаты, сообщает издание.
«Поинтересовался, что надо сделать для нормального обследования. Хотелось понять, что со мной. Та пообещала все устроить. Через какое-то время ко мне подошел крупный парень в спортивной форме. Сунул записку: „Триста тысяч. Наличными“, — рассказал Андрей, добавив, что на его реабилитацию потребуется не менее трех лет. Теперь он планирует обратиться в военную прокуратуру.
По словам бойца СВО, некоторым его знакомым пришлось заплатить за необходимые справки 1,5 миллиона рублей.
Никакого официального подтверждения сообщения не получали. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что ростовский военный госпиталь получил представление от прокуратуры из-за многочисленных жалоб военных, которые не могли получить справки о ранениях.