После госпитализации в Донецке его, по его словам, направили в ростовский госпиталь, где врачи, дескать, не стали подтверждать его травму, несмотря на жалобы, ограничившись записью об острой реакции на стресс. Боец рассказал, что позже прошел МРТ в платной клинике, где у него выявили закрытую ЧМТ, но даже эти данные в госпитале проигнорировали.