В Ростовской области 30 марта без света остались жители восьми районов и трех городов

«Постоянно заслушиваю доклады и об обстановке на трассе М-4 „Дон“. Там ситуация очень непростая. Из-за ветра и налипания мокрого снега на трассе произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые заторы», — добавил губернатор, сообщив, что в ликвидации последствий непогоды задействовали 36 спецмашин. Более того, к местам заторов бросили дополнительные силы МЧС, на территории региона собираются оборудовать пункты обогрева.