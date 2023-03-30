В Ростовской области 30 марта без света остались жители восьми районов и трех городов

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
В четверг, 30 марта, Ростовскую область накрыло внезапным снегопадом, который продолжается уже несколько часов.
Глава региона объявил, что из-за ветреной погоды и снегопадов без электричества остались около 35 тысяч дончан, проживающих в восьми районах и трех городах центра Ростовской области.
В настоящий момент энергетики уже готовы приступить к аварийно-восстановительным работам, которые будут идти в круглосуточном режиме.
«Постоянно заслушиваю доклады и об обстановке на трассе М-4 „Дон“. Там ситуация очень непростая. Из-за ветра и налипания мокрого снега на трассе произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые заторы», — добавил губернатор, сообщив, что в ликвидации последствий непогоды задействовали 36 спецмашин. Более того, к местам заторов бросили дополнительные силы МЧС, на территории региона собираются оборудовать пункты обогрева.