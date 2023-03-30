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Published Сегодня, 15:35

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Updated Сегодня, 15:37

В Ростовской области 30 марта без света остались жители восьми районов и трех городов

30 марта 2023, 15:35
Фото: 49.mchs.gov.ru
В Ростовской области 30 марта без света остались жители восьми районов и трех городов
В Ростовской области непогода лишила электричества 35 тысяч дончан, об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В четверг, 30 марта, Ростовскую область накрыло внезапным снегопадом, который продолжается уже несколько часов.

Глава региона объявил, что из-за ветреной погоды и снегопадов без электричества остались около 35 тысяч дончан, проживающих в восьми районах и трех городах центра Ростовской области.

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В настоящий момент энергетики уже готовы приступить к аварийно-восстановительным работам, которые будут идти в круглосуточном режиме.

«Постоянно заслушиваю доклады и об обстановке на трассе М-4 „Дон“. Там ситуация очень непростая. Из-за ветра и налипания мокрого снега на трассе произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые заторы», — добавил губернатор, сообщив, что в ликвидации последствий непогоды задействовали 36 спецмашин. Более того, к местам заторов бросили дополнительные силы МЧС, на территории региона собираются оборудовать пункты обогрева.

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