В Ростовской области из-за снегопада перекрыли 77 километров трассы М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Сотрудники Госавтоинспекции предупредили о сложной дорожной обстановке на территории Каменского района. По словам инспекторов, пробка наблюдается на участке с 920-го по 953-й километры трассы М-4 «Дон». Личный состав ГИБДД уже перешел на усиленный вариант несения службы, чтобы обеспечить безопасный проезд и помощь водителям.
Кроме того, с 20.00 мск было принято решение перекрыть движение транспорта на участке М-4 с 907-го по 983-й километры в обоих направлениях до особого распоряжения, а большегрузы направили на специальные стоянки.
«Госавтоинспекция Ростовской области призывает автомобилистов воздержаться от поездок по региональным и федеральным автодорогам до улучшения погодных условий, особенно, если на автомобиле установлена летняя резина», — сказано в сообщении Госавтоинспекции.
Ранее в Ростовской области сообщили об огромной пробке, протяженностью 50 километров.