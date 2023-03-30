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В Ростовской области из-за снегопада перекрыли 77 километров трассы М-4 «Дон»

30 марта 2023, 18:11
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за снегопада перекрыли 77 километров трассы М-4 «Дон»
В Ростовской области из-за непогоды перекрыли движение с 907-го по 983-й километры трассы М-4 «Дон», об этом сообщили в пресс-службе донского УГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции предупредили о сложной дорожной обстановке на территории Каменского района. По словам инспекторов, пробка наблюдается на участке с 920-го по 953-й километры трассы М-4 «Дон». Личный состав ГИБДД уже перешел на усиленный вариант несения службы, чтобы обеспечить безопасный проезд и помощь водителям.

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Кроме того, с 20.00 мск было принято решение перекрыть движение транспорта на участке М-4 с 907-го по 983-й километры в обоих направлениях до особого распоряжения, а большегрузы направили на специальные стоянки.

«Госавтоинспекция Ростовской области призывает автомобилистов воздержаться от поездок по региональным и федеральным автодорогам до улучшения погодных условий, особенно, если на автомобиле установлена летняя резина», — сказано в сообщении Госавтоинспекции.

Ранее в Ростовской области сообщили об огромной пробке, протяженностью 50 километров.

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