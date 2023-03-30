В Ростовской области развернули пункты обогрева на трассе М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 18:32
Published Сегодня, 18:32
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
Напомним, совсем недавно сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области предупредили об ухудшении дорожной ситуации на трассе М-4 «Дон» и призвали водителей отказаться от выезда на трассы регионального значения во время непогоды.
Спустя некоторое время представители ГК «Автодор» сообщили о первом развернутом на трассе пункте обогрева МЧС, который находится на 960-м километре трассы и готов предоставить водителям горячую воду и питание.
Позже замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин сообщил, что дополнительные пункты обогрева открылись также на 969-м, 925-м километрах трассы М-4 «Дон», а также на 362-м километре трассы А-260. В дополнение к ним пункты обогрева организовали и на белокалитвинском направлении — в Краснодонецком, Синегорке, Богураевском и Ясногорке.
«Дополнительно в данный момент разворачиваются два пункта в начале и конце пробки: Сулин/Каменск», — сказано в сообщении Тюрина.