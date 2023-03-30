В Ростовской области развернули пункты обогрева на трассе М-4 «Дон»

Позже замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин сообщил, что дополнительные пункты обогрева открылись также на 969-м, 925-м километрах трассы М-4 «Дон», а также на 362-м километре трассы А-260. В дополнение к ним пункты обогрева организовали и на белокалитвинском направлении — в Краснодонецком, Синегорке, Богураевском и Ясногорке.