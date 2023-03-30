rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:32

Published Сегодня, 18:32

Modified Сегодня, 18:35

Updated Сегодня, 18:35

В Ростовской области развернули пункты обогрева на трассе М-4 «Дон»

30 марта 2023, 18:32
Фото: 46.mchs.gov.ru
В Ростовской области развернули пункты обогрева на трассе М-4 «Дон»
Власти Ростовской области назвали участки трассы М-4 «Дон», где развернули пункты обогрева из-за снегопада 30 марта, сведения об этом замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.

Напомним, совсем недавно сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области предупредили об ухудшении дорожной ситуации на трассе М-4 «Дон» и призвали водителей отказаться от выезда на трассы регионального значения во время непогоды.

Спустя некоторое время представители ГК «Автодор» сообщили о первом развернутом на трассе пункте обогрева МЧС, который находится на 960-м километре трассы и готов предоставить водителям горячую воду и питание.

В Ростовской области водители простаивают в 50-километровой пробке на М-4 «Дон»
Узнать подробнее

Позже замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин сообщил, что дополнительные пункты обогрева открылись также на 969-м, 925-м километрах трассы М-4 «Дон», а также на 362-м километре трассы А-260. В дополнение к ним пункты обогрева организовали и на белокалитвинском направлении — в Краснодонецком, Синегорке, Богураевском и Ясногорке.

«Дополнительно в данный момент разворачиваются два пункта в начале и конце пробки: Сулин/Каменск», — сказано в сообщении Тюрина.

Читайте также:
В Ростовской области из-за снегопада перекрыли 77 километров трассы М-4 «Дон»Легковушка вылетела в кювет и спровоцировала пробку на выезде из Ростова 30 мартаБолее 600 человек привлекли к уборке снега в Ростове-на-Дону 30 марта
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Транспорт#Дорога#Дтп#Погода#МЧС#Погода Ростов#Снег#Снегопад#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Каменск-Шахтинский#Каменский район#Красный Сулин#Белокалитвинский район
Подпишитесь
В Ростове на улице нашли пакет с боевыми патронами, а на Дону запретили проезд фур
Сегодня, 15:08
Ростовский климатолог Иошпа назвал снегопад 30 марта самым поздним с 1995 года
Сегодня, 14:56
Машины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской области
Сегодня, 14:56
Ростовский климатолог Иошпа назвал снегопад 30 марта самым поздним с 1995 года
Сегодня, 14:56
Ростовский депутат Бородай рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ
Сегодня, 08:48
Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону
28 марта 07:22