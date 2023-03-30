В Ростовской области «соли» чаще стали чаще употреблять подростки и пенсионеры

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Согласно данным отчета антинаркотической комиссии Ростовской области, на 1 января 2023 года на учете находились более 7,47 тысячи граждан с диагностированной наркоманией, благодаря чему показатель граждан с наркотической зависимостью составил 180 человек на 100 тысяч населения. Это меньше, чем регистрировали 1 января 2022 года, тогда показатель составлял 182,5 человека на 100 тысяч жителей.
Однако есть и негативная динамика. В Ростовской области продолжает расти количество потребителей психостимуляторов, основным из которых упоминают PVP, так называемую «соль». Только за прошлый год количество потребителей выросло на 15% до 1011 дончан, за период с 2021 года — на 32,7%.
«Всего доля потребителей таких наркотиков составила 12% от общего числа наркопотребителей. При этом данная тенденция отмечается во всех возрастных группах от 15 до 60 лет», — сказано в отчете.
Ранее эксперт рассказал, как мигранты могут повлиять на наркоситуацию в Ростовской области.