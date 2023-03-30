В Ростовской области «соли» чаще стали чаще употреблять подростки и пенсионеры

Согласно данным отчета антинаркотической комиссии Ростовской области, на 1 января 2023 года на учете находились более 7,47 тысячи граждан с диагностированной наркоманией, благодаря чему показатель граждан с наркотической зависимостью составил 180 человек на 100 тысяч населения. Это меньше, чем регистрировали 1 января 2022 года, тогда показатель составлял 182,5 человека на 100 тысяч жителей.