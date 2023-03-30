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Published Сегодня, 15:11

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Updated Сегодня, 15:13

В Ростовской области «соли» чаще стали чаще употреблять подростки и пенсионеры

30 марта 2023, 15:11
Фото: 1MI
В Ростовской области «соли» чаще стали чаще употреблять подростки и пенсионерым
В Ростовской области за 2022 год на 15% выросло количество потребителей психостимуляторов, об этом рассказали в правительстве региона.

Согласно данным отчета антинаркотической комиссии Ростовской области, на 1 января 2023 года на учете находились более 7,47 тысячи граждан с диагностированной наркоманией, благодаря чему показатель граждан с наркотической зависимостью составил 180 человек на 100 тысяч населения. Это меньше, чем регистрировали 1 января 2022 года, тогда показатель составлял 182,5 человека на 100 тысяч жителей.

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Однако есть и негативная динамика. В Ростовской области продолжает расти количество потребителей психостимуляторов, основным из которых упоминают PVP, так называемую «соль». Только за прошлый год количество потребителей выросло на 15% до 1011 дончан, за период с 2021 года — на 32,7%.

«Всего доля потребителей таких наркотиков составила 12% от общего числа наркопотребителей. При этом данная тенденция отмечается во всех возрастных группах от 15 до 60 лет», — сказано в отчете.

Ранее эксперт рассказал, как мигранты могут повлиять на наркоситуацию в Ростовской области.

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