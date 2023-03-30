В Ростовской области водители простаивают в 50-километровой пробке на М-4 «Дон»

Кроме того, портал 161.py сообщает, что от некоторых автомобилистов стали поступать жалобы на огромную пробку в Каменском районе. По словам их читателей, за последние четыре часа пробка не продвинулась ни на метр, а у некоторых автомобилистов уже заканчивается топливо, пища и вода.