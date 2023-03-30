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В Ростовской области водители простаивают в 50-километровой пробке на М-4 «Дон»

30 марта 2023, 17:53
Фото: pxhere.com
В Ростовской области водители простаивают в 50-километровой пробке на М-4 «Дон»
В Ростовской области автомобилисты застряли в огромной пробке на трассе М-4 «Дон», сведения появились на сервисе «Яндекс.Карты».

Напомним, 30 марта мощный снегопад спровоцировал несколько ДТП и парализовал движение на трассе М-4 «Дон», после чего был принято решение перекрыть проезд для фур и других большегрузов.

Фото: Яндекс. Карты.

Уже к вечеру пробка стала еще больше, растянувшись от 1001-го километра М-4 «Дон» до Глубокого. Сейчас сервис «Яндекс. Карты» показывает, что на объезд пробки потребуется не менее трех часов и десяти минут, а протяженность маршрута должна составить не менее 125 километров пути по объездным дорогам.

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Кроме того, портал 161.py сообщает, что от некоторых автомобилистов стали поступать жалобы на огромную пробку в Каменском районе. По словам их читателей, за последние четыре часа пробка не продвинулась ни на метр, а у некоторых автомобилистов уже заканчивается топливо, пища и вода.

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