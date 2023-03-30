В Ростовской области водители простаивают в 50-километровой пробке на М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Напомним, 30 марта мощный снегопад спровоцировал несколько ДТП и парализовал движение на трассе М-4 «Дон», после чего был принято решение перекрыть проезд для фур и других большегрузов.
Уже к вечеру пробка стала еще больше, растянувшись от 1001-го километра М-4 «Дон» до Глубокого. Сейчас сервис «Яндекс. Карты» показывает, что на объезд пробки потребуется не менее трех часов и десяти минут, а протяженность маршрута должна составить не менее 125 километров пути по объездным дорогам.
Кроме того, портал 161.py сообщает, что от некоторых автомобилистов стали поступать жалобы на огромную пробку в Каменском районе. По словам их читателей, за последние четыре часа пробка не продвинулась ни на метр, а у некоторых автомобилистов уже заканчивается топливо, пища и вода.