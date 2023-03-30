Ветер в Ростове повалил два огромных дерева на машины

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Четверг начался в Ростове с обильного снегопада и усилившегося до семи метров в секунду ветра. Из-за непогоды в городе стали падать аварийные деревья. Горожане сообщили, как минимум, о двух подобных случаях. Деревья рухнули прямо на припаркованные под ними авто.
Горожане предупредили друг друга, что в такую погоду парковаться рядом с деревьями — не лучшая идея.
Ранее в МЧС также рассказали об ураганном ветре и гололеде на дорогах Ростовской области 30 марта.