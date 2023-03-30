rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Ветер в Ростове повалил два огромных дерева на машины

30 марта 2023, 10:45
Фото: ВК "Ростов Главный"
Из-за непогоды два огромных дерева рухнули на автомобили в Ростове
Из-за ветра аварийные деревья начали падать на припаркованные машины в Ростове, сообщают в соцсетях очевидцы.

Четверг начался в Ростове с обильного снегопада и усилившегося до семи метров в секунду ветра. Из-за непогоды в городе стали падать аварийные деревья. Горожане сообщили, как минимум, о двух подобных случаях. Деревья рухнули прямо на припаркованные под ними авто.

Синоптик рассказала, когда тепло вернется в Ростовскую область
Узнать подробнее
Горожане предупредили друг друга, что в такую погоду парковаться рядом с деревьями — не лучшая идея.

Горожане предупредили друг друга, что в такую погоду парковаться рядом с деревьями — не лучшая идея.

Ранее в МЧС также рассказали об ураганном ветре и гололеде на дорогах Ростовской области 30 марта.

Читайте также:
В Ростовской области ожидаются гололедица и ураганный ветер днем 30 мартаВодителей в Ростовской области предупредили о непогоде 30 мартаСнегопад с дождями пообещали ростовчанам днем 30 марта
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Город
Подпишитесь
Эксперт Нечушкин рассказал, когда ростовчане привыкнут к еде с плесенью
Сегодня, 09:54
Что с пациентом - неизвестно: скорая в Ростове не смогла доехать на вызов из-за грязи
Сегодня, 09:28
Авиазавод из Таганрога могут признать банкротом
Сегодня, 08:40
Сорвавший с елки новогодние шары житель Ростовской области нажил себе проблем
Сегодня, 07:00
Призывников из Ростовской области не направят служить в новые регионы России
Сегодня, 09:28
Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону
28 марта 07:22