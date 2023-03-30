Ветер в Ростове повалил два огромных дерева на машины

Четверг начался в Ростове с обильного снегопада и усилившегося до семи метров в секунду ветра. Из-за непогоды в городе стали падать аварийные деревья. Горожане сообщили, как минимум, о двух подобных случаях. Деревья рухнули прямо на припаркованные под ними авто.