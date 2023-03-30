rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Власти Ростовской области назвали районы и города, оставшиеся без света 30 марта

30 марта 2023, 16:52
Фото: 1MI
Власти Ростовской области назвали районы и города, оставшиеся без света 30 марта
Власти Ростовской области сообщили, в каких районах и городах региона жители остались без электричества из-за непогоды, информацию предоставили в пресс-службе донского правительства.

Напомним, 30 марта стало известно, что снегопад и непогода стали причиной отключения электроэнергии в отдельных районах региона. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что без света, по предварительным оценкам, остались около 35 тысяч дончан.

Более 600 человек привлекли к уборке снега в Ростове-на-Дону 30 марта
Узнать подробнее

Спустя некоторое время глава пресс-службы губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова сообщила, что без света остались отдельные дома в Каменске-Шахтинском, Зверево, Гуково, Каменском, Красносулинском, Усть-Донецком, Орловском, Багаевском, Семикаракорском, Белокалитвинском и Октябрьском сельском районах.

«Это не тотальное отключение, а из-за аварий часть населения останется без света, но постепенно аварии ликвидируются», — уточнила глава пресс-службы.

Читайте также:
В Ростове на улице нашли пакет с боевыми патронами, а на Дону запретили проезд фурДвижение грузовиков ограничили в Ростовской области из-за снегопада 30 мартаВетер в Ростове повалил два огромных дерева на машины
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Отключение света#Авария#Электричество#Снег#Снегопад#Погода#Прогноз погоды#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Гуково#Зверево#Белокалитвинский район#Усть-Донецкий район#Каменский район#Семикаракорск
Подпишитесь
В Ростове на улице нашли пакет с боевыми патронами, а на Дону запретили проезд фур
Сегодня, 15:08
Ростовский климатолог Иошпа назвал снегопад 30 марта самым поздним с 1995 года
Сегодня, 14:56
Машины массово вылетают с дороги из-за непогоды в Ростовской области
Сегодня, 14:56
Ростовский климатолог Иошпа назвал снегопад 30 марта самым поздним с 1995 года
Сегодня, 14:56
Ростовский депутат Бородай рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ
Сегодня, 08:48
Весенний сад зацветет пышным цветом в Ростове-на-Дону
28 марта 07:22