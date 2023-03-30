Власти Ростовской области назвали районы и города, оставшиеся без света 30 марта

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Напомним, 30 марта стало известно, что снегопад и непогода стали причиной отключения электроэнергии в отдельных районах региона. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что без света, по предварительным оценкам, остались около 35 тысяч дончан.
Спустя некоторое время глава пресс-службы губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова сообщила, что без света остались отдельные дома в Каменске-Шахтинском, Зверево, Гуково, Каменском, Красносулинском, Усть-Донецком, Орловском, Багаевском, Семикаракорском, Белокалитвинском и Октябрьском сельском районах.
«Это не тотальное отключение, а из-за аварий часть населения останется без света, но постепенно аварии ликвидируются», — уточнила глава пресс-службы.