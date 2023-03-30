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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Водителей в Ростовской области предупредили о непогоде 30 марта

30 марта 2023, 06:33
Фото: 1MI
Водителей в Ростовской области предупредили о непогоде 30 марта
В Ростовской области начались снег с дождем утром в четверг, 30 марта, сообщили в УГИБДД по региону.

В связи с ухудшением погодных условий и появлением осадков в виде мокрого снега и дождя, водители должны быть предельно внимательны и выбирать скорость движения в соответствии с конкретными погодными условиями. Водителям напомнили о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.

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«Пешеходам необходимо быть особенно внимательными при переходе через дорогу. В темное время суток следует использовать световозвращающие элементы», — уточнили в управлении.

Напомним, что днем и в ночь на пятницу ожидается снегопад. Местные жители уже назвали подобную погоду аномалией.

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