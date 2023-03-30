В связи с ухудшением погодных условий и появлением осадков в виде мокрого снега и дождя, водители должны быть предельно внимательны и выбирать скорость движения в соответствии с конкретными погодными условиями. Водителям напомнили о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.