Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В связи с ухудшением погодных условий и появлением осадков в виде мокрого снега и дождя, водители должны быть предельно внимательны и выбирать скорость движения в соответствии с конкретными погодными условиями. Водителям напомнили о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.
«Пешеходам необходимо быть особенно внимательными при переходе через дорогу. В темное время суток следует использовать световозвращающие элементы», — уточнили в управлении.
Напомним, что днем и в ночь на пятницу ожидается снегопад. Местные жители уже назвали подобную погоду аномалией.