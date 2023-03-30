Он рассказал об удивительной ситуации на трассе М-4, по которой он ехал и заметил, что его машина не реагирует на тормоз из-за гололеда. Тогда он решил остановиться в ближайшем отеле, чтобы переждать. В это время его обгоняли другие водители, которые, несмотря на лед и минусовую температуру, двигались со скоростью 80-100 километров в час на летней резине.