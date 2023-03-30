Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Он рассказал об удивительной ситуации на трассе М-4, по которой он ехал и заметил, что его машина не реагирует на тормоз из-за гололеда. Тогда он решил остановиться в ближайшем отеле, чтобы переждать. В это время его обгоняли другие водители, которые, несмотря на лед и минусовую температуру, двигались со скоростью 80-100 километров в час на летней резине.
«Кандидаты на премию Дарвина», — отметил автор записи. В целом его удивило, что водители так поступают во время непогоды.
Добавим, что летняя резина на льду и снегу может стать причиной серьезной аварии, а зимняя резина, напротив, обеспечивает надежное сцепление и безопасность на дороге.
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