Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
В октябре 2022 года обвиняемая во время ссоры нанесла своему сожителю несколько ударов ножом по голове и телу. Пострадавший смог убежать и обратиться за помощью.
Оказалось, что в августе 2022 года фигурантка нанесла удары фрагментом стекла по лицу и шее знакомым ей мужчинам, им удалось выжить. После этого нападавшую задержали и заключили под стражу.
«Теперь уголовное дело направили в суд для рассмотрения», — прокомментировали в Следкоме. Максимальное наказание составляет 15 лет колонии.
Ранее братья вымогали у знакомой деньги и убили ее мужа в Ростовской области.