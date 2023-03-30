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Published Сегодня, 19:51

Modified Сегодня, 19:53

Updated Сегодня, 19:53

Жительницу Ростовской области будут судить за попытки убийства мужчин

30 марта 2023, 19:51
Фото: 1mi
В Ростовской области будут судить местную жительницу, которая пыталась убить знакомых мужчин, сообщили в УСКР по региону.

В октябре 2022 года обвиняемая во время ссоры нанесла своему сожителю несколько ударов ножом по голове и телу. Пострадавший смог убежать и обратиться за помощью.

Оказалось, что в августе 2022 года фигурантка нанесла удары фрагментом стекла по лицу и шее знакомым ей мужчинам, им удалось выжить. После этого нападавшую задержали и заключили под стражу.

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«Теперь уголовное дело направили в суд для рассмотрения», — прокомментировали в Следкоме. Максимальное наказание составляет 15 лет колонии.

Ранее братья вымогали у знакомой деньги и убили ее мужа в Ростовской области.

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