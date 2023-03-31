Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Обесточены 18 населенных пунктов, и порядка 24,4 тысяч человек находятся в зоне отключения. Самые пострадавшие районы - Каменск-Шахтинский, Каменский, Белокалитвинский и Красносулинский.
Однако, часть объектов, включая социально значимые, запитаны по резервным схемам или подключены к резервным источникам электроснабжения. Донские энергетики используют 200 резервных источников электроэнергии, чтобы обеспечить потребности жилых домов, больниц, детских садов, школ, промышленных предприятий и других объектов.
В настоящее время уже восстановлено энергоснабжение более 15 тысяч потребителей. В данный момент работы продолжаются.
Ранее ГУ МЧС открыли горячую линию для автомобилистов, застрявших на трассе М-4 «Дон».