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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Более 24 тыс человек остаются без света в Ростовской области после снегопада

31 марта 2023, 12:01
Фото: vk.com/donenergo
Более 24 тыс человек остаются без света в Ростовской области
В Ростовской области из-за обрушившегося на регион снегопада остаются без электричества 24,4 тысячи человек, сообщили в правительстве региона.

Обесточены 18 населенных пунктов, и порядка 24,4 тысяч человек находятся в зоне отключения. Самые пострадавшие районы - Каменск-Шахтинский, Каменский, Белокалитвинский и Красносулинский.

Однако, часть объектов, включая социально значимые, запитаны по резервным схемам или подключены к резервным источникам электроснабжения. Донские энергетики используют 200 резервных источников электроэнергии, чтобы обеспечить потребности жилых домов, больниц, детских садов, школ, промышленных предприятий и других объектов.

Электроснабжение восстанавливают в Ростовской области после аномального снегопада
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В настоящее время уже восстановлено энергоснабжение более 15 тысяч потребителей. В данный момент работы продолжаются. 

Ранее ГУ МЧС открыли горячую линию для автомобилистов, застрявших на трассе М-4 «Дон».

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