Однако, часть объектов, включая социально значимые, запитаны по резервным схемам или подключены к резервным источникам электроснабжения. Донские энергетики используют 200 резервных источников электроэнергии, чтобы обеспечить потребности жилых домов, больниц, детских садов, школ, промышленных предприятий и других объектов.