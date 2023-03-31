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Больше сотни спецмашин вывели на трассу М-4 в Ростовской области из-за снегопада

30 марта 2023, 21:14
Фото: 1MI
Больше сотни спецмашин вывели на трассу М-4 в Ростовской области из-за снегопада
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада дежурство несут 166 спасателей, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Также в ведомстве уточнили, что на М-4 «Дон» на борьбу с последствиями небывалого снегопада вывели 105 спецмашин и 166 спасателей.

Кроме того, тягачи госкомпании «Автодор», МЧС вытаскивают грузовые автомобили с занесенной снегом трассы М-4 «Дон».

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Напомним, что мощный снегопад накрыл Ростовскую область 30 марта. Движение по трассе М-4 «Дон» затруднено, на дороге застряли тысячи автомобилей. Губернатор Василий Голубев объявил режим ЧС в ряде районов региона.

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