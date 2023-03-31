Больше сотни спецмашин вывели на трассу М-4 в Ростовской области из-за снегопада

Posted Сегодня, 21:14
Published Сегодня, 21:14
Modified Сегодня, 21:16
Updated Сегодня, 21:16
Также в ведомстве уточнили, что на М-4 «Дон» на борьбу с последствиями небывалого снегопада вывели 105 спецмашин и 166 спасателей.
Кроме того, тягачи госкомпании «Автодор», МЧС вытаскивают грузовые автомобили с занесенной снегом трассы М-4 «Дон».
Напомним, что мощный снегопад накрыл Ростовскую область 30 марта. Движение по трассе М-4 «Дон» затруднено, на дороге застряли тысячи автомобилей. Губернатор Василий Голубев объявил режим ЧС в ряде районов региона.