«Когда начнут людей из пробок вывозить?! Много автобусов с детьми, воды нет, еды нет», «Что ЧС, люди с 12 часов дня стоят в пробке. Спасать людей надо. Рейсовый автобус из Ростова», «Когда движение восстановят? Стою семь часов! В МСК и МО уже что-то бы предприняли для разрешения ситуации», — рассказали автомобилисты.