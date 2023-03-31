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«Бросают машины»: дончане не выдерживают и покидают пробку на М-4 «Дон» пешком

30 марта 2023, 21:01
Фото: 1MI
«Бросают машины»: дончане не выдерживают и покидают пробку на М-4 «Дон» пешком
В Ростовской области буран стал причиной многокилометровой пробки на М-4 «Дон», о последствиях снегопада дончане рассказали в соцсетях.

Напомним, 30 марта Каменский район Ростовской области накрыло мощным снегопадом, который спровоцировал многокилометровые пробки, из которых дончане и гости региона не могут выехать, по их словам, уже более 11 часов.

Для помощи автомобилистам власти организовали пункты обогрева, а также парковки для большегрузов, что снизить плотность трафика на дорогах, но из-за снежных заносов, работы снегоуборочной техники и многочисленных ДТП ситуация практически не улучшилась.

Сейчас в соцсетях дончане обсуждают, как можно помочь людям, мерзнущим в пургу на трассе, а некоторые напротив осуждают водителей, проигнорировавших штормовое предупреждение.

«МЧС предупреждали за два дня, […] вы поперлись?», — спросили дончане.

«Бедные люди. Чем им можно помочь?», «Где службы? Где? Или только на бумаге», — спросили жители Ростовской области.

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«МЧС и техника туда тоже добирается по этим заносам и сугробам, а не телепортируется», — объяснили другие жители региона.

Между тем, в Telegram-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева появляется все больше обращений от людей, застрявших на М-4.

«Когда начнут людей из пробок вывозить?! Много автобусов с детьми, воды нет, еды нет», «Что ЧС, люди с 12 часов дня стоят в пробке. Спасать людей надо. Рейсовый автобус из Ростова», «Когда движение восстановят? Стою семь часов! В МСК и МО уже что-то бы предприняли для разрешения ситуации», — рассказали автомобилисты.

«Между Донецком и Каменском стоит все с самого утра! Люди мерзнут в пробке!», «Люди пешком уходят, бросают машины и идут в сторону Гуково, в пургу такую, так как помощи нет и, похоже, к обеду следующего дня не дождёмся», — добавили дончане.

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