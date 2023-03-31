Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Сообщается, что женщина, которая находится в положении, сообщила об ухудшении своего самочувствия еще около 7.40 мск. Беременная находится в районе города Зверево. Но доехать к ней медикам мешают огромные сугробы. В настоящее время о ее состоянии ничего не известно.
Напомним, что в результате аномального снегопада, который накрыл Ростовскую область 30 марта, было перекрыто движение на 76 километрах дороги, отстали от графика пять поездов, без света остались почти 35 тысяч человек в 8 районах и 3 городах.
К утру 31 марта автомобильный затор на трассе М-4 «Дон» сократился до 30 километров. При этом в снежном плену остаются более 30 автобусов, в которых находятся порядка 800 пассажиров.
Ранее многодетная семья, которая также застряла в машине на М-4 «Дон» сообщила об обморожениях.