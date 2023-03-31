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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:24

Что с ней — неизвестно: врачи не могут добраться к застрявшей на М-4 «Дон» беременной

31 марта 2023, 07:20
Фото: МЧС по Ростовской области
Что с ней — неизвестно: врачи не могут добраться к застрявшей на М-4 «Дон» беременной

Врачи не смогли добраться к беременной женщине, застрявшей в снегу на М-4 «Дон»

Медики не смогли прийти на помощь к беременной женщине, застрявшей в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» из-за сильнейшего снегопада, передает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что женщина, которая находится в положении, сообщила об ухудшении своего самочувствия еще около 7.40 мск. Беременная находится в районе города Зверево. Но доехать к ней медикам мешают огромные сугробы. В настоящее время о ее состоянии ничего не известно.

Стоит ли ждать снегопад на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в ближайшие дня
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Напомним, что в результате аномального снегопада, который накрыл Ростовскую область 30 марта, было перекрыто движение на 76 километрах дороги, отстали от графика пять поездов, без света остались почти 35 тысяч человек в 8 районах и 3 городах.

К утру 31 марта автомобильный затор на трассе М-4 «Дон» сократился до 30 километров. При этом в снежном плену остаются более 30 автобусов, в которых находятся порядка 800 пассажиров.

Ранее многодетная семья, которая также застряла в машине на М-4 «Дон» сообщила об обморожениях.

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