Сообщается, что женщина, которая находится в положении, сообщила об ухудшении своего самочувствия еще около 7.40 мск. Беременная находится в районе города Зверево. Но доехать к ней медикам мешают огромные сугробы. В настоящее время о ее состоянии ничего не известно.