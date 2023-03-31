Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Напомним, что пробка в десятки километров образовалась на трассе М-4 из-за выпавшего в регионе снега. Тысячи водителей всю ночь провели на дороге без возможности выбраться.
Для всех нуждающихся развернули 17 пунктов временного размещения и 13 пунктов обогрева. Детей разместили в стационарных ПВР, которые организованы на базах школ и гостиниц.
«В мобильные люди заходят погреться, чай попить, подзарядить телефон», — уточнили в МЧС.
В данный момент при помощи спецтехники продолжают расчищать дорогу, по трассе уже открыли движение для застрявших водителей, чтобы они могли доехать до дома.