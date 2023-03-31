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Детей с трассы М-4 «Дон» разместили в гостиницах и школах Ростовской области

31 марта 2023, 13:05
Фото: ОНФ Ростовская область
Детей с трассы М-4 «Дон» разместили в гостиницах и школах Ростовской области
В Ростовской области детей, которые оказались в пробках на трассе М-4 «Дон», разместили в гостиницах и школах, сообщили в УМЧС по региону.

Напомним, что пробка в десятки километров образовалась на трассе М-4 из-за выпавшего в регионе снега. Тысячи водителей всю ночь провели на дороге без возможности выбраться.

Для всех нуждающихся развернули 17 пунктов временного размещения и 13 пунктов обогрева. Детей разместили в стационарных ПВР, которые организованы на базах школ и гостиниц.

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«В мобильные люди заходят погреться, чай попить, подзарядить телефон», — уточнили в МЧС.

В данный момент при помощи спецтехники продолжают расчищать дорогу, по трассе уже открыли движение для застрявших водителей, чтобы они могли доехать до дома.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Дети
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