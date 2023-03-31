Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Елизавета рассказывает, что в пробку попали вчера, 30 марта в два часа дня, возвращаясь в Ростов от родственников. За это время, по ее словам, машины не сдвинулись даже на сантиметр.
«Ни МЧС, ни скорой, никого мы не видели. Но мы пока не мерзнем, бензина должно хватить до вечера. А что будет потом — непонятно, ведь до ближайшей заправки 4,5 километра», — отмечает собеседница.
По ее словам, у многих уже закончился бензин, в машинах мерзнут дети. Выручают водители фур — забирают детишек к себе в машины погреться.
«Через дорогу есть магазин, там покупаем кофе и еду. Купили котлеты, но они оказались с сырым мясом», — делится историей выживания Елизавета.
Однако приобрести в магазине кофе и еду тоже оказалось весьма непросто.
«Дорога же не расчищена даже для того, чтобы сходить в магазин. Люди возвращаются с мокрой насквозь обувью», — уточняет собеседница.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в МЧС открыли горячую линию для автомобилистов, застрявших на трассе М-4 «Дон».