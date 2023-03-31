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Published Сегодня, 10:39

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«Дети замерзают»: люди рассказали, как выживают на М-4 «Дон» под Каменск-Шахтинском

31 марта 2023, 10:39
Фото: Читатель RostovGazeta
«Дети замерзают»: ростовчане рассказали, как выживают в пробке под Каменск-Шахтинским

Сутки простоявшие в заторе на М-4 ростовчане заявили, что не получают никакой помощи

Почти сутки стоят автомобили в пробке перед мостом на Каменск-Шахтинский. За это время никакой помощи оказано не было, сообщила RostovGazeta оказавшаяся в пробке жительница Ростова Елизавета.

Елизавета рассказывает, что в пробку попали вчера, 30 марта в два часа дня, возвращаясь в Ростов от родственников. За это время, по ее словам, машины не сдвинулись даже на сантиметр.

Фото: Читатель RostovGazeta

«Ни МЧС, ни скорой, никого мы не видели. Но мы пока не мерзнем, бензина должно хватить до вечера. А что будет потом — непонятно, ведь до ближайшей заправки 4,5 километра», — отмечает собеседница.

По ее словам, у многих уже закончился бензин, в машинах мерзнут дети. Выручают водители фур — забирают детишек к себе в машины погреться.

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Видео: Читатель RostovGazeta

«Через дорогу есть магазин, там покупаем кофе и еду. Купили котлеты, но они оказались с сырым мясом», — делится историей выживания Елизавета.

Однако приобрести в магазине кофе и еду тоже оказалось весьма непросто.

«Дорога же не расчищена даже для того, чтобы сходить в магазин. Люди возвращаются с мокрой насквозь обувью», — уточняет собеседница.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в МЧС открыли горячую линию для автомобилистов, застрявших на трассе М-4 «Дон».

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