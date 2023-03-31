Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В данный момент заторы наблюдаются с 946 по 963 километры. Для водителей предусмотрели несколько пунктов временного размещения, где они могут получить помощь.
Напомним, что в четверг вечером длина пробки достигала 100 километров, из-за чего тысячи автолюбителей не смогли попасть домой. У многих закончились вода и продукты, в результате всем нуждающимся помогали волонтеры.
К утру пятницы протяженность заторов снизилась до 30 километров. На трассе работает спецтехника и расчищает проезжую часть от снега.
Добавим, что Минтранс обвинил водителей на летней резине в заторах на М-4 в Ростовской области.