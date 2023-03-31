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Длина пробки на М-4 «Дон» в Ростовской области уменьшилась до 17 километров

31 марта 2023, 14:07
Фото: МЧС по Ростовской области
Длина пробки на М-4 «Дон» в Ростовской области уменьшилась до 17 км
В Ростовской области образовавшаяся на трассе М-4 «Дон» пробка уменьшилась до 17 километров, сообщили в УМЧС по региону.

В данный момент заторы наблюдаются с 946 по 963 километры. Для водителей предусмотрели несколько пунктов временного размещения, где они могут получить помощь.

Напомним, что в четверг вечером длина пробки достигала 100 километров, из-за чего тысячи автолюбителей не смогли попасть домой. У многих закончились вода и продукты, в результате всем нуждающимся помогали волонтеры.

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К утру пятницы протяженность заторов снизилась до 30 километров. На трассе работает спецтехника и расчищает проезжую часть от снега. 

Добавим, что Минтранс обвинил водителей на летней резине в заторах на М-4 в Ростовской области.

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