Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Напомним, что из-за выпавшего снега на трассе М-4 «Дон» в четверг вечером образовались заторы длиной 100 километров. К утру пятницы их протяженность уменьшилась до 30 километров.
Сейчас в снежном плену находятся тысячи водителей, которым пришлось ночевать на дороге. У многих закончились вода и продукты, для них организовали подвоз питания.
Кроме того, люди жалуются, что замерзают и просят о помощи. Сейчас на дорогах работает спецтехника, а также организованы пункты обогрева.
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопадов не ожидается, а на выходных придет потепление.