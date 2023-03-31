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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Длина пробки на заметенной снегом трассе М-4 «Дон» уменьшилась до 21 км

31 марта 2023, 08:34
Фото: Минтранс Ростовской области
Длина пробки на заметенной снегом трассе М-4 «Дон» уменьшилась до 21 км
В Ростовской области длина затора на трассе М-4 «Дон» составляет 21 километр, сообщили в УМЧС по региону.

Напомним, что из-за выпавшего снега на трассе М-4 «Дон» в четверг вечером образовались заторы длиной 100 километров. К утру пятницы их протяженность уменьшилась до 30 километров.

Сейчас в снежном плену находятся тысячи водителей, которым пришлось ночевать на дороге. У многих закончились вода и продукты, для них организовали подвоз питания.

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Кроме того, люди жалуются, что замерзают и просят о помощи. Сейчас на дорогах работает спецтехника, а также организованы пункты обогрева. 

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопадов не ожидается, а на выходных придет потепление. 

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