До 100 километров выросла пробка на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада

Напомним, что снегопад накрыл Ростовскую область 30 марта. Он стал причиной огромной пробки на трассе М-4 «Дон», где к вечеру застряли тысячи автомобилей. Губернатор Голубев ввел режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах. Известно также, что снегопад прекратится только к полудню 31 марта.