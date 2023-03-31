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Posted Вчера, 22:05

Published Вчера, 22:05

Modified Вчера, 22:13

Updated Вчера, 22:13

До 100 километров выросла пробка на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада

30 марта 2023, 22:05
Фото: 1MI
До 100 километров выросла пробка на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада
Автомобильный затор, который возник из-за неблагоприятных погодных условий в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» составил около 100 километров к ночи 31 марта, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты»

Напомним, что снегопад накрыл Ростовскую область 30 марта. Он стал причиной огромной пробки на трассе М-4 «Дон», где к вечеру застряли тысячи автомобилей. Губернатор Голубев ввел режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах. Известно также, что снегопад прекратится только к полудню 31 марта.

Фото: Яндекс. Карты
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При этом длина затора на трассе М-4 «Дон» к полуночи 31 марта составила почти 93 километра. Пробка в оба направления образовалась между поселком Глубокий и до поселка Интернациональный вблизи Шахт.

На данном участке движение было перекрыто в трех пунктах - на развязке с трассой Е-40 движение было перекрыто в 00.42 мск.

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