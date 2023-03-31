До 100 километров выросла пробка на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада

Posted Вчера, 22:05
Published Вчера, 22:05
Modified Вчера, 22:13
Updated Вчера, 22:13
Напомним, что снегопад накрыл Ростовскую область 30 марта. Он стал причиной огромной пробки на трассе М-4 «Дон», где к вечеру застряли тысячи автомобилей. Губернатор Голубев ввел режим ЧС в городе Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах. Известно также, что снегопад прекратится только к полудню 31 марта.
При этом длина затора на трассе М-4 «Дон» к полуночи 31 марта составила почти 93 километра. Пробка в оба направления образовалась между поселком Глубокий и до поселка Интернациональный вблизи Шахт.
На данном участке движение было перекрыто в трех пунктах - на развязке с трассой Е-40 движение было перекрыто в 00.42 мск.