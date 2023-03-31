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Posted Сегодня, 17:56

Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Долгожданное тепло вернется в Ростовскую область уже на выходных

31 марта 2023, 17:56
Фото: 1MI
На выходных в Ростове потеплеет до +16 градусов

На выходных в Ростовской области потеплеет до +16 градусов

Плюсовая температура и ясное небо вернутся в Ростовскую область на этих выходных, сообщили синоптики.

После резкого похолодания и снегопадов в Ростовскую область возвращается весеннее тепло. Уже в субботу, 1 апреля, температура воздуха поднимется до +13 градусов днем и +3 градусов ночью. Дожди прекратятся, небо будет солнечным. Скорость ветра составит четыре метра в секунду.

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В воскресенье, 2 апреля, станет еще теплее. Столбики термометров днем поднимутся до +16 градусов, а ночью — до +4. Небо останется безоблачным. Дождей и снегопадов не прогнозируется.

Ранее на улицах Ростова начались потопы из-за растаявшего снега.

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