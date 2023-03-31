Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
После резкого похолодания и снегопадов в Ростовскую область возвращается весеннее тепло. Уже в субботу, 1 апреля, температура воздуха поднимется до +13 градусов днем и +3 градусов ночью. Дожди прекратятся, небо будет солнечным. Скорость ветра составит четыре метра в секунду.
В воскресенье, 2 апреля, станет еще теплее. Столбики термометров днем поднимутся до +16 градусов, а ночью — до +4. Небо останется безоблачным. Дождей и снегопадов не прогнозируется.
Ранее на улицах Ростова начались потопы из-за растаявшего снега.