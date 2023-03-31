Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Напомним, еще вчера, 30 марта, когда протяженность пробки на трассе М-4 «Дон» достигла 50 километров, экстренные службы начали массово срезать ограждения с занесенной снегом дороги.
К 12.10 мск 31 марта в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что ограждения снесли всего на восьми участках трассы на 940-м, 947-м, 952-м, 955-м, 962-м, 969-м, 976-м и 981-м километрах.
Ранее ростовские водители раскритиковали власти из-за многокилометровой пробки на М-4 «Дон», которая заблокировала людей в полях без воды, еды и топлива.