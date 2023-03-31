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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Донские МЧС назвали участки М-4 «Дон», где сняли ограждения для выезда машин

31 марта 2023, 09:29
Фото: МЧС по Ростовской области
Донские МЧС назвали участки М-4 «Дон», где сняли ограждения для выезда машин
В Ростовской области на восьми участках трассы М-4 «Дон» сняли ограждения для выезда автомобилей из пробки, об этом сообщили в пресс-службе донского ГУ МЧС.

Напомним, еще вчера, 30 марта, когда протяженность пробки на трассе М-4 «Дон» достигла 50 километров, экстренные службы начали массово срезать ограждения с занесенной снегом дороги.

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Донские МЧС назвали участки М-4 «Дон», где сняли ограждения для выезда машин
Видео: МЧС по Ростовской области

К 12.10 мск 31 марта в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что ограждения снесли всего на восьми участках трассы на 940-м, 947-м, 952-м, 955-м, 962-м, 969-м, 976-м и 981-м километрах.

Ранее ростовские водители раскритиковали власти из-за многокилометровой пробки на М-4 «Дон», которая заблокировала людей в полях без воды, еды и топлива.

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