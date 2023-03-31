rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Движение по М-4 «Дон» обещали восстановить в течение суток в Ростовской области

31 марта 2023, 12:04
Фото: тг канал golubev v u
Движение по М-4 «Дон» восстановят в течение суток в Ростовской области
Полностью восстановить движение по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области должны в течение ближайших суток, сообщает «Автодор».

«Автодор» доложил о процессе ликвидации многокилометрового затора на трассе М-4 «Дон» после снегопада 30 марта. В компании сообщили, что ситуация находится под контролем дорожников. В круглосуточном режиме работают все эксплуатационные службы.

Длина пробки на заметенной снегом трассе М-4 «Дон» уменьшилась до 21 км
Узнать подробнее

По предварительным прогнозам, полностью восстановить движение по федеральной трассе должны в течение ближайших суток. На это указывает и прогноз погоды. Снег будет идти в Ростовской области до вечера, затем он сменится дождем. Уже в субботу осадков не ожидается.

Ранее власти Ростовской области рассказали, когда снимут режим ЧС из-за пробки на М-4 «Дон».

Читайте также:
В Ростове за сутки выпала треть месячной нормы осадков в виде снега 30 мартаМокрый снег в Ростовской области будет идти до вечера 31 марта«Это аномалия»: ростовчан удивил выпавший 30 марта снег
#Алина Заярная#Транспорт#Погода#Снегопад на М-4 «Дон» в Ростовской области 30-31 марта#Ростовская область
Подпишитесь
«Лишь бы не закончился бензин»: чего боялись ростовчане с детьми, застряв на М-4
Сегодня, 11:48
«Бестолковая трасса»: кто виноват в заторах на М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 11:59
«Дети замерзают»: люди рассказали, как выживают на М-4 «Дон» под Каменск-Шахтинском
Сегодня, 10:39
На трассе М-4 «Дон» сотрудники ДПС на руках вынесли из пробки мужчину после инсульта
Сегодня, 10:13
Эксперт Нечушкин объяснил, зачем в Ростовской области будут делать еду из медуз
Сегодня, 11:58
Губернатор Голубев назвал самый сложный участок на М-4 «Дон» в Ростовской области
Сегодня, 10:11