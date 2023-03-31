Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
«Автодор» доложил о процессе ликвидации многокилометрового затора на трассе М-4 «Дон» после снегопада 30 марта. В компании сообщили, что ситуация находится под контролем дорожников. В круглосуточном режиме работают все эксплуатационные службы.
По предварительным прогнозам, полностью восстановить движение по федеральной трассе должны в течение ближайших суток. На это указывает и прогноз погоды. Снег будет идти в Ростовской области до вечера, затем он сменится дождем. Уже в субботу осадков не ожидается.
Ранее власти Ростовской области рассказали, когда снимут режим ЧС из-за пробки на М-4 «Дон».